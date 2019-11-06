Важно! Почему стоит перестать пользоваться ватными дисками

Ватными дисками пользуется каждая женщина. Чаще всего их употребляют для смывания с лица косметики, масок или для подправления макияжа, например, осыпавшейся туши. Но так ли безобидны ватные диски для нашей кожи? Своим опытом делится российский блогер на портале zen.yandex.ru.
Так или иначе ватные диски травмируют кожу
Пусть мы этого не замечаем, и нам кажется, что ватный диск очень мягкий. Однако обладателям чувствительной кожи это может создать немало проблем.
Не поверите, но я даже раз несильно порезалась о край ватного диска, который был прошит по краю. Как-то мне попались ватные диски, полностью прошитые не по кругу, а в центре, и это ужасно царапало мне лицо. После первого применения выкинула всю упаковку. Для чего вообще их придумали - без понятия. И думаю, некоторые замечали, как на ватных дисках есть уплотнения и твердые частички, которыми получить можно совсем не микротравму.
Ватный диск впитывает в себя слишком много средства
И чем толще ватный диск, тем он больше в себя впитывает. Это не экономично, я все-таки средство покупаю для кожи, а не порадовать ватный диск. По этой причине я наношу все тонеры и тоники руками.
Как исправить
Можно использовать многоразовые диски, их производят из ткани и подвергаются спокойно многократной стирке. Таких дисков хватит надолго.
Есть также многоразовые салфетки для снятия макияжа, их можно использовать даже без средства, просто намочив водой. У меня есть такая салфетка, я вполне ей довольна, стоит недорого, хватает надолго. Главное - держать их в чистоте.
Если все-таки многоразовые средства - это не ваша песня, то пользуйтесь обычными ватными дисками, но с умом. Например, если демакияж для вас не обходится без ватных дисков, то средства на ватный диск наносите больше, прикладывайте на несколько секунд (а то и минуту) к глазу, затем аккуратно снимайте макияж.
Кожу по-минимуму трите, все-таки риск травмирования имеется. Да, это не экономично, но безопасно для кожи. Чтобы сэкономить на расходе косметических средств, выбирайте диски более тонкие.