Важно! Почему стоит перестать пользоваться ватными дисками

Так или иначе ватные диски травмируют кожу

Пусть мы этого не замечаем, и нам кажется, что ватный диск очень мягкий. Однако обладателям чувствительной кожи это может создать немало проблем.

Не поверите, но я даже раз несильно порезалась о край ватного диска, который был прошит по краю. Как-то мне попались ватные диски, полностью прошитые не по кругу, а в центре, и это ужасно царапало мне лицо. После первого применения выкинула всю упаковку. Для чего вообще их придумали - без понятия. И думаю, некоторые замечали, как на ватных дисках есть уплотнения и твердые частички, которыми получить можно совсем не микротравму.

Ватный диск впитывает в себя слишком много средства

И чем толще ватный диск, тем он больше в себя впитывает. Это не экономично, я все-таки средство покупаю для кожи, а не порадовать ватный диск. По этой причине я наношу все тонеры и тоники руками.

Как исправить

Можно использовать многоразовые диски, их производят из ткани и подвергаются спокойно многократной стирке. Таких дисков хватит надолго.

Есть также многоразовые салфетки для снятия макияжа, их можно использовать даже без средства, просто намочив водой. У меня есть такая салфетка, я вполне ей довольна, стоит недорого, хватает надолго. Главное - держать их в чистоте.

Если все-таки многоразовые средства - это не ваша песня, то пользуйтесь обычными ватными дисками, но с умом. Например, если демакияж для вас не обходится без ватных дисков, то средства на ватный диск наносите больше, прикладывайте на несколько секунд (а то и минуту) к глазу, затем аккуратно снимайте макияж.