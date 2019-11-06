«Бесконечное счастье»: дочери Нюши исполнился один год

По словам певицы, этот год прошел для нее, как в сказке. Нюша не могла нарадоваться на малышку, которая с каждым месяцем становилась все проворней. Вместе с дочуркой исполнительница прошла все важные этапы — кроха училась ползать и переворачиваться, стоять на ножках, проявлять первые эмоции. Материнство знаменитость удачно совмещала с гастрольной деятельностью и записью новых синглов.