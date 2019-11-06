Принцесса Диана скрывала от мужа пол второго ребенка

Узнав о беременности, избранница Чарльза надеялась родить девочку, но ультразвуковое исследование показало, что у пары будет еще один сын.

Чарльз сразу после свадьбы заявил Диане, что хочет двоих детей, причем разного пола. Он мечтал о девочке. Именно поэтому, когда Диана узнала пол ребенка, она не сообщила об этом мужу,

— рассказал биограф принцессы Эндрю Мортон.

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Впервые эта информация появилась в книге «Диана: Ее правдивая история», выпущенной еще в 1992 году, но тогда ни Чарльз, ни его супруга не подтвердили написанное. И вот Мортон предоставил журналистам новую информацию: оказывается, сын Елизаветы II даже жаловался теще на то, что у него не родилась долгожданная дочь.

Он пришел к Франциске Кидд и рассказал, как сильно разочарован. Тогда мать Дианы отругала Чарльза, призвав порадоваться тому, что ребенок родился здоровым,

— поделился воспоминаниями Мортон.

Диана и Чарльз развелись в 1996 году после того, как принцесса заявила в интервью о многочисленных изменах супруга. Тогда королева лично отправила сыну и невестке письмо, в котором настаивала на их окончательном расставании.

Сейчас Чарльз хорошо ладит и с 37-летним Уильямом, и с младшим 35-летним Гарри. После того как принцесса Диана погибла, отец стал проводить с мальчиками еще больше времени. Когда же Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз, его наследники смогли найти общий язык с бывшей любовницей отца.

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Сама принцесса Диана при жизни называла сыновей своей главной гордостью. Даже после развода с Чарльзом она продолжала часто видеться с наследниками и помогала им в обучении. По мнению Уильяма, леди Ди была идеальным родителем, поскольку никогда не запрещала им шалить или нарушать королевский протокол.