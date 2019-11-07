Раскрыт секрет самой красивой женщины в мире

По словам мастера, нанесение контуринга перед тональным кремом является основой для создания естественной глубины на лице, а нанесение румян на веки способствует плавному переходу между макияжем глаз и лица. «Я ненавижу, когда на лице слишком много разных цветов, и [есть заметная разница] между контурингом, тональным кремом и базой», — объяснил он. Кроме того, после базы Та рекомендует использовать бронзатор розового оттенка, чтобы создать на лице тон естественного загара.

Визажист рассказал, что в начале своей карьеры он создавал образ с бровей, но теперь предпочитает делать их в последнюю очередь. По его мнению, так достигается наиболее естественный и легкий макияж. Помимо этого, Та красит и расчесывает брови сверху вниз, стоя над головой клиента, а также признается, что старается не выщипывать их пинцетом.

Для того чтобы губы выглядели больше, Та обводит их контур лайнером, а затем красит помадой на кремовой основе. Если клиентка просит стилиста сделать вечерний макияж, он добавляет блеск на нижнюю губу.