Как приготовить ароматизированный кофе в домашних условиях

Специи влияют не только на вкус кофе, но и на состояние того, кто его пьет. Например, кардамон тонизирует, а тмин улучшает пищеварение. Добавлять что бы то ни было следует в небольшой пропорции: на чашку – четверть чайной ложки.

Для более богатого вкуса и аромата в кофе можно добавить

Специи

Специи мы обычно добавляем в блюда, а не в напитки. Однако с кофе хорошо сочетаются мускатный орех, лаванда и кардамон. Но вы можете поэкспериментировать и использовать что-то еще.

Какао

Мы привыкли, что какао и кофе – это два разных напитка. Но какао может придать кофе шоколадный вкус. Для этого добавьте в кофе 1-1,5 ложки какао и сварите их вместе. В конце можно добавить несколько капель сливок. На вкус такой напиток будет напоминать горячий шоколад.

Эссенции

Так же как и специи, эссенции способны придать кофе аромат. Более стандартные сочетания – это ванильная или кокосовая эссенция. Однако к кофе еще очень хорошо подходят мятная и ромовая эссенции. На одну чашку кофе достаточно всего одной чайной ложки.

Соль