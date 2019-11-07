Как испечь галету со сливами и корицей

Галета, в одном из своих значений, – это открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Осень – сезон слив. Приготовьте для своих домочадцев ароматный и вкусный пирог по простому рецепту, предлагает Сегодня.
Выпечка из кукурузной муки отличается слегка хрустящей, рассыпчатой текстурой и тонким ароматом. Попробуйте вариант галеты с пряной начинкой из слив и корицы.
Время приготовления
- 2 часа
Ингредиенты
Для коржа:
- пшеничная мука – 1 стакан
- кукурузная мука – 1/4 стакана
- сахар – 1/2 ч.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сливочное масло – 115 г
Для начинки:
- сливы – 400 г
- корица – 1 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления
- Отправить в чашу блендера оба вида муки, соль и сахар, включить блендер на несколько секунд, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.
- Добавить к ним нарезанное небольшими кубиками охлажденное сливочное масло и порубить все ингредиенты до получения мелкой маслянистой крошки.
- Влить в смесь 2 ст.л. ледяной воды и вновь включить блендер буквально на несколько секунд, пока крошки не начнут собираться в комок. При необходимости можно добавить еще 1 ст.л. ледяной воды и снова смешать, включив блендер.
- Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на час.
- Сливы вымыть и обсушить, разрезать на четвертинки. Выложить в глубокую миску, засыпать крахмалом, тщательно, но аккуратно перемешать.
- Тесто поместить на бумагу для выпечки, раскатать в пласт толщиной 3 мм и перенести на противень (вместе с бумагой).
- Выложить на тесто начинку, не доходя до края 5-6 см, равномерно посыпать смесью сахара и корицы, затем завернуть края теста по кругу.
- Смазать верх теста взбитым яйцом и отправить сливовую галету в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут, пока корж не подрумянится.