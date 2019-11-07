Чт, 7.11.2019

Как испечь галету со сливами и корицей

Сливовый пирог, фото иллюстративное

ФОТО: Caro / Sven Hoffmann/ Scanpix

Галета, в одном из своих значений, – это открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Осень – сезон слив. Приготовьте для своих домочадцев ароматный и вкусный пирог по простому рецепту, предлагает Сегодня.

Выпечка из кукурузной муки отличается слегка хрустящей, рассыпчатой текстурой и тонким ароматом. Попробуйте вариант галеты с пряной начинкой из слив и корицы.   

Время приготовления

  • 2 часа

Ингредиенты

Для коржа:

  • пшеничная мука – 1 стакан
  • кукурузная мука – 1/4 стакана
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сливочное масло – 115 г

Для начинки:

  • сливы – 400 г
  • корица – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления

  1. Отправить в чашу блендера оба вида муки, соль и сахар, включить блендер на несколько секунд, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.
  2. Добавить к ним нарезанное небольшими кубиками охлажденное сливочное масло и порубить все ингредиенты до получения мелкой маслянистой крошки.
  3. Влить в смесь 2 ст.л. ледяной воды и вновь включить блендер буквально на несколько секунд, пока крошки не начнут собираться в комок. При необходимости можно добавить еще 1 ст.л. ледяной воды и снова смешать, включив блендер.
  4. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на час.
  5. Сливы вымыть и обсушить, разрезать на четвертинки. Выложить в глубокую миску, засыпать крахмалом, тщательно, но аккуратно перемешать.
  6. Тесто поместить на бумагу для выпечки, раскатать в пласт толщиной 3 мм и перенести на противень (вместе с бумагой).
  7. Выложить на тесто начинку, не доходя до края 5-6 см, равномерно посыпать смесью сахара и корицы, затем завернуть края теста по кругу.
  8. Смазать верх теста взбитым яйцом и отправить сливовую галету в разогретую до 175 ºС духовку на 30-35 минут, пока корж не подрумянится.

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