Бывшая королева сето Пирет Крийс-Торм: гордость мужчины-сето – это его женщина

«Общество сето – это музейный матриархат, где все лежит на плечах женщины. Песни, искусство и культуру еды продвигают только женщины. Гордость мужчины-сето – это его женщина, потому что она делает избу домом и растит его детей», - сказала Пирет Крийс-Торм. «Мужчинам-сето доверяют, потому что они ходили в школу и умеют читать и писать. При этом женщины знают язык узоров на поясах и скатертях, и этому они учатся не в школе, а у мамы и бабушки. Мужчина-сето дает возможность рождаться всей этой красоте».

«Одежда сето имеет очень большую нематериальную и, прежде всего, социальную ценность, потому что она передает много информации», - отметила Пирет Крийс-Торм. «Одежда говорит о статусе, о сделанном выборе и о предстоящих событиях. Например, по одежде мужчины-сето можно определить, женат он или нет. Если мужчина завязывает пояс справа, он женат, а если слева, то свободен. Свободный брак у сето никогда не практиковался, и это нельзя передать одеждой».

«Когда-то ругательное слово сето теперь является предметом для гордости – сейчас люди хотят быть сето, ходить на наши праздники и носить нашу одежду. Это модно!», - сказала Пирет Крийс-Торм. «Важнейшей ценностью общины сето является знание о том, что такое хорошо и что такое плохо, которое сформировалось и укрепилось во многих поколениях. Для сето важно, как мыслил или поступал их отец или дед. Мудрость предыдущего поколения для нас важна, и она связана в первую очередь с сето, хотя мы на протяжении сотен лет жили бок о бок с русскими. Мужчина-сето ценит семью и воспитание детей. В семье сето есть мать, отец, братья и сестры, бабушка и дедушка, и это нормально. Многодетные семьи до сих пор в почете, и перед всеми сето стоит задача обеспечить своим детям счастливое детство».