«Мы были вшивые и голодные»: мать, бросившая в Латвии близняшек, вырастила шестерых детей
Сколько людей - столько и судеб. Но у женщин, о которых мы вам хотим сегодня рассказать, одна судьба на двоих, по крайней мере, что касается их детства. А всё потому, что они - сестры-близняшки. И судьба эта не из легких. А еще у них долгие годы была одна мечта на двоих, и она, наконец, сбылась! С этих слов начинается эксклюзивный материал Rus.Tvnet.lv.
Просматривая почту, добровольный помощник программы "Жди меня" в Латвии Мартиньш Зиебергс наткнулся на одну интересную историю - выросшие в латвийском детском доме сестры-близняшки обратились с просьбой помочь им найти своих родных братьев и сестер по матери - Вячеслава, Михаила, Юрия, Зинаиду и Валентину, которые, по их мнению, могли жить в Латвии.
«И вот после публикаций в СМИ пришел неожиданный ответ из... Казахстана. Писала дочь Валентины Динара: "Здравствуйте. Я дочь Валентины. Моя мать и ее братья тоже ищут своих сестер Веру и Любовь. Вашу статью о том, что они хотят найти своих родных, мы прочитали на сайте baltnews.lv (сейчас он закрыт. - Прим ред.). Их мама Ядвига Лемза привезла девочек к своей сестре Анне в Латвию и оставила там, после чего они оказались в детском доме», - рассказал нам Мартиньш.
Эта история заинтересовала редакторов программы "Жди меня" и сестер-близняшек из Латвии пригласили на съемки в Москву, где их ждал настоящий сюрприз. Однако обо всем по порядку...
Близняшки Любовь и Вера Лемза узнали о существовании своих братьев и сестер по матери лишь из решения суда, когда уже после детского дома и интерната отправлялись, что называется, во взрослую жизнь.
Из того же судебного постановления раскрылись подробности их сиротства: родная мать бросила своих детей, а приютившая их тетя вскоре сдала девочек в детский дом.
Почему же близкие решили отказаться от близняшек? Как же так получилось, что родившая 8 детей женщина шестерых как-то вырастила, а этих оставила и ни разу за всю свою жизнь даже не вспомнила об их существовании и не попыталась найти? И главное - как исполнилась детская мечта Любы и Веры снова обрести родных?
«Мы родились в Костанайской области Казахстана. В 1975 году мама нас вместе с нашей старшей сестрой Зинаидой привезла в Латвию к своей сестре - Агаповой Анне - в поселок под Валмиерой, где нас бросила. Уехала, и всё - пропала..." - рассказали сестры ведущим программы (выпуск с их участием вышел в эфир 13 сентября этого года).
Тогда, как выяснилось, девочкам было по 4 годика. Из того времени Люба и Вера помнят только, как бегали по вагону в поезде, когда ехали в Латвию из Казахстана. Больше ничего...
"Мы остались у тети, но у нее у самой было двое детей и больная мать на руках. Поэтому она была вынуждена отвезти нас в Мазсалацкую больницу и оставила там - надо же было нас куда-то определить. А уже из больницы мы попали в Науенский детский дом", - продолжила Люба.
С ее слов, санитарка из больницы и еще одна женщина, которая работала там поваром, хотели их удочерить. Но не получилось - по состоянию здоровья, и в возрасте они были...
В детском доме девочек никто не навещал, кроме Зины - она к ним приезжала один раз, когда они уже учились в интернате после детского дома. До 5-го класса Зина с ними переписывалась: "Последнее письмо было из Крыма. Мы ей ответили, она нам - нет, мы еще раз написали - она опять не ответила, и уже потом наши письма пришли к нам обратно. С тех пор Зину мы тоже не видели".
А что же с мамой? Мама ни разу в жизни о близняшках не вспомнила, и узнали они о ней только из судебного решения, в котором было написано:
"Так как больше года ответчица детьми не интересовалась, не принимала участия в их содержании и воспитании, истец просит лишить ее родительских прав на дочерей Зинаиду, Веру и Любовь и передать их на попечение государства".
Ответчица иск не оспаривала, пояснив, что работает на малооплачиваемой работе, поэтому никакую помощь оказывать не может. Сама квартиры не имеет и проживает в землянке у какой-то старушки.
Вера и Люба признались, что совершенно не помнят, как выглядит их мать, и тогда им показали ее фотографию.
Откуда же взялся этот снимок?
Съемочная группа программы "Жди меня" побывала в поселке Елшанка, в Казахстане, где родились близняшки, и сняла там видеосюжет.
"Я помню их очень красивыми, светленькими, веселыми девчонками. Нам было хорошо втроем! Мама поехала в Латвию со мной, и взяла с собой Любу и Веру, а братья с отцом остались здесь.
Когда мы туда приехали, так сложилось, что она долго не могла найти работу и решила оставить нас на какое-то время с тетями, чтобы вернуться в Казахстан, найти жилье и тогда уже забрать нас с Любой и Верой к себе.
Я помню, тетя Аня меня спросила, хочу ли я с ними остаться или, может, в интернат? Ну я как бы согласилась - ладно, говорю, у вас и так двое своих детей,
- и меня определили в Калупскую школу-интернат Даугавпилсского района", - рассказала журналистам Зинаида Лемза.
А вот ее младших сестер - Любу и Веру - даже не спросили. Поняв, что мать за детьми не вернется, тетя сдала девочек в детский дом. Зина смогла с ними встретиться только через 6 лет, когда покинула стены интерната.
"Я заехала к ним в интернат и мы с ними провели два или три дня вместе. Это был 1981 год, и это, видимо, была наша последняя встреча", - призналась она.
Забрать их Зинаида тогда не смогла - ей самой нужно было вставать на ноги. А потом неожиданно пришло письмо от матери, которая слезно просила дочь вернуться в Казахстан, чтобы помочь по хозяйству и присмотреть за сестрой Валей и братом Виталиком, так как ей надо было ложиться в больницу на операцию. Так Зина снова оказалась в Казахстане - с мамой, своими братьями и сестренкой.
"Мать у нас была человеком хорошим, работящим, всех любила, всех растила... Умерла она в 71 год. В последние годы сильно болела", - рассказала Зинаида.
"Уже в конце она разговаривать не могла, инсульт был. Просила прощения у всех. У нее на сердце была эта боль, эта рана... Мама всегда говорила, что, если все повернуть назад, так бы не сложилось",
- добавила Валентина и от себя и от мамы извинилась перед сестрами.
Не знаем, каково было Любе и Вере слышать "всех любила, всех растила..." из уст сестры, ведь к ним, к сожалению, это не имеет никакого отношения - мамы в их жизни просто не было! Близняшки вообще на программе были немногословны, слегка скованны и не очень эмоциональны. Что вполне объяснимо - они не из тех, кто привык находиться перед камерами.
Это самые обычные женщины с необычной и нелегкой судьбой - работящие, воспитывающие детей, которые ни на что не жалуются и ни на кого не держат обиду.
Потому что слишком через многое прошли и умеют ценить то немногое, но очень дорогое, что у них есть. Это мы поняли в ходе нашего телефонного разговора уже после выхода программы в эфир.
Когда Люба и Вера смотрели на большом экране в студии видео из Казахстана, они, казалось, искренне пытались вспомнить какие-то знакомые места на кадрах или хоть что-то из своего недолгого счастливого детства. Но увы... Больше 40 лет прошло, к тому же они были тогда совсем крохами.
Однако главный сюрприз сестер из Латвии ждал впереди -
чтобы встретиться с ними в Москву приехали Зинаида, Юрий, Валентина и Виталий, о существовании которого они и не знали - его мама родила после них, и он стал ее восьмым ребенком.
Родные братья и сестры появились в студии, и тут уже без эмоций не обошлось. Но по-настоящему, как призналась в разговоре с нами Люба, они плакали только через два дня. Племянница Оксана, которая уже пять лет живет в Москве, сняла им квартиру, где они смогли спокойно пообщаться не на камеру. Но у Любы и Веры у первых был самолет, и вот тогда уже были настоящие слезы...
А вот еще некоторые факты, которыми поделилась с нами Люба в телефонном разговоре:
- Конечно, мы продолжаем общаться - по телефону дорого, но есть SMS, WhatsApp.
- У нас нашлись еще и двоюродные братья и сестры в Риге и Вентспилсе.
- Все были уверены, что нас удочерили в Калупе.
- В 2006 году Зина пыталась нас найти, но по ошибке фамилию тогда указали не Лемза, а Лейза.
- В детской больнице мы пробыли год. Там нас признали здоровыми и передали в детский дом.
- Мы были вшивые и голодные (это уже о детдоме. - Прим. ред.). Да, были вши, а недоедали, потому что подкармливали бездомных собак и кошек.
- В старших классах было интересно - в Москве, в Грузии побывали. Директор был пробивной.
- Подрабатывали. Не ходили как инкубаторские. И дружно жили.
- Двух наших братьев по маме уже нет в живых - это Славик и Миша. Им было 28, когда их не стало. Один разбился, другой - повесился.
- Что касается мамы, то все уже переболело...
На программе "Жди меня", по словам Любы, их приняли очень хорошо. Ведущие - Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев - постоянно подмигивали, поддерживали, вот только с макияжем, как она считает, визажисты переборщили - в жизни они с сестрой так ярко не красятся.
Сегодня Вера живет в Огре, работает продавцом и растит двоих сыновей - они еще учатся в школе. А у Любы, которая сама 11 лет проработала в детском доме, взрослый сын - ему 28 - и свое хозяйство под Даугавпилсом.
Нашедшиеся через несколько десятков лет сестры и братья близняшек зовут их теперь к себе в Казахстан, но они выросли в Латвии, здесь их дом, а потому, как говорит Люба, может, в гости и съездят, но пока на большее не готовы.
Как изменится жизнь брошенных в младенчестве девочек после этой встречи, мы не знаем, но в одном уверены точно: Вера и Люба теперь не одни, и любовь, которую они не получили от матери, им готовы подарить их сестры и братья. Как же долго они ждали этой любви...