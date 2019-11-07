Разгоряченный Александр Васильев прогулялся по Риге и откровенно поговорил о сексе и абортах
Зрители реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" на канале STV Pirmā! стали свидетелями совместной прогулки по Риге известного латвийского стилиста и имидж-дизайнера Жаны Дубской и прославленного историка моды и звезды «Модного приговора» Александра Васильева, которых связывает давняя дружба.
Два знатока моды прошлись по Старой Риге, где встретили группу людей с лозунгами "Остановите аборты!", протестующих против такого способа прерывания беременности.
Увиденное побудило Александра Васильева поделиться своими мыслями на эту тему. "Лучше использовать презерватив. Я согласен, аборт - это плохо. Нужно рожать. Но не делать аборт. Чтобы этого не было - презерватив!" - посоветовал историк моды, отметив, что ему уже поздно думать о детях.
"Я ушел из большого секса на тренерскую работу. Сейчас только тренирую молодежь", - признался Александр Васильев
Дубска также поделилась смелым откровением. Она рассказала, что ее мама очень строго воспитывала ее в детстве - никаких абортов!
"У меня не было абортов, и я горжусь этим! Один ребенок есть, больше не давали, но один есть... Для меня мой муж был первым мужчиной, с которым у меня были близкие отношения, и начались они в 21 год", - честно рассказала Жанна.