Разгоряченный Александр Васильев прогулялся по Риге и откровенно поговорил о сексе и абортах

Два знатока моды прошлись по Старой Риге, где встретили группу людей с лозунгами "Остановите аборты!", протестующих против такого способа прерывания беременности.

Увиденное побудило Александра Васильева поделиться своими мыслями на эту тему. "Лучше использовать презерватив. Я согласен, аборт - это плохо. Нужно рожать. Но не делать аборт. Чтобы этого не было - презерватив!" - посоветовал историк моды, отметив, что ему уже поздно думать о детях.

"Я ушел из большого секса на тренерскую работу. Сейчас только тренирую молодежь", - признался Александр Васильев

Дубска также поделилась смелым откровением. Она рассказала, что ее мама очень строго воспитывала ее в детстве - никаких абортов!