Женщина не занималась любовью восемь лет, потому что так решил суд

Судья Марк Хедли из города Лидс (графство Йоркшир, Великобритания) восемь лет назад запретил умственно отсталой британке самостоятельно принимать решение о вступлении в половую связь. По его мнению, женщина не могла себя контролировать и должна была временно отказаться от секса. Постановление суда отменили только сейчас.

Хедли отметил, что женщина пошла на поправку. Она переехала из реабилитационного центра в дом с оказанием повседневной помощи и показала «существенный прогресс». Судья уверен: британка готова принимать осознанные решения и разрешил ей вступать в интимные отношения. Хотя женщина «все еще нуждается в контроле и опеке социальных работников».