Что увеличить в 2020 году: тренды пластической хирургии 

Пластикой груди, носа и изменением разреза глаз в наше время уже никого не удивить. Но возникают новые потребности — и новые тренды.

Моделирование тела

Увеличение и изменение формы ягодиц распространено последние пару лет. Однако девушки не останавливаются на достигнутом. Бедра, спина, брюшная полость — все поддается усовершенствованию скальпелем. Набирают популярность подчеркнутые ямочки Венеры и выразительная линия живота, чтобы сделать его внешне более подтянутым и упругим.

Булхорн

Так называют операцию по изменению верхней губы и расстояния между ней и носом. Лишняя кожа удаляется, лицо становится более моложавым, а губы — чувственными.

Утонченное лицо