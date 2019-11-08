Что увеличить в 2020 году: тренды пластической хирургии 

Стремление к совершенству не имеет границ. Девушки, желая достичь идеальной внешности, обращаются к пластическим хирургам. Однако, как в любой индустрии, в пластике есть свои тренды. О том, что дамы будут менять в наступающем году рассказывает «Рамблер».
Пластикой груди, носа и изменением разреза глаз в наше время уже никого не удивить. Но возникают новые потребности — и новые тренды.
Моделирование тела
Увеличение и изменение формы ягодиц распространено последние пару лет. Однако девушки не останавливаются на достигнутом. Бедра, спина, брюшная полость — все поддается усовершенствованию скальпелем. Набирают популярность подчеркнутые ямочки Венеры и выразительная линия живота, чтобы сделать его внешне более подтянутым и упругим.
Булхорн
Так называют операцию по изменению верхней губы и расстояния между ней и носом. Лишняя кожа удаляется, лицо становится более моложавым, а губы — чувственными.
Утонченное лицо
Четкий овал не выходит из моды и прекрасно скрывает возраст женщины. Липосакция области под челюстью и круговая подтяжка убирают второй подбородок, а удаление комков Биша значительно поднимает скулы. Мода на скульптурирование лица только набирает обороты.