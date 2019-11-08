Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Врачи-диетологи рассказали, чем полезна хурма, а в каком случае от нее лучше отказаться. Об этом пишет Ria.ru.
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C.
Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций,
— рассказала врач.
Она призвала есть хурму два-три раза в неделю, непременно в свежем виде.
«Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года», — отметила Дюваль. Она посоветовала есть этот фрукт страдающим анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.
Но, по словам фитотерапевта, этот фрукт не стоит есть при наличии проблем с поджелудочной железой или камней в почках.
Тренер-диетолог Наталья Прохорова также отметила пользу хурмы.
Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность,
— подчеркнула эксперт.
При сахарном диабете, по ее словам, следует ограничить употребление хурмы до одного плода в сутки, так как простые углеводы могут вызвать сильный выброс инсулина. Здоровым же людям можно смело есть по два-три фрукта в день.