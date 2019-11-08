Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C.

Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций,

— рассказала врач.

Она призвала есть хурму два-три раза в неделю, непременно в свежем виде.

«Очень ценны в хурме йод и железо, они необходимы организму человека в любое время года», — отметила Дюваль. Она посоветовала есть этот фрукт страдающим анемией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, благодаря низкому содержанию кислот, хурма не навредит людям с язвенной болезнью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Но, по словам фитотерапевта, этот фрукт не стоит есть при наличии проблем с поджелудочной железой или камней в почках.

Тренер-диетолог Наталья Прохорова также отметила пользу хурмы.

Этот фрукт, в отличие от винограда, содержит клетчатку, но имеет большую калорийность,

— подчеркнула эксперт.