Самые грязные места в квартире, о которых мы забываем при уборке

Подлокотники диванов и кресел

Согласно данным ЮНИСЕФ, опубликованным в 2013 году, подлокотники мягкой мебели — одно из самых грязных мест в квартире. Именно на них, а не на подушках или сидениях, скапливается максимальное число микробов — более 19 тысяч на 100 квадратных сантиметров поверхности!

Что делать? 1-2 раза в месяц пылесосить диваны и кресла с помощью узкой насадки с щетиной, особенное внимание уделяя подлокотникам и впадинам вокруг сидения. Альтернативный вариант — паровая чистка.

Клавиатура и компьютерная мышь

Ежедневно мы часами просиживаем за компьютером, а некоторые за работой, игрой или просмотром фильма еще и перекусить любят. Отсюда на устройствах масса бактерий, а между кнопками — крошки. Не игнорируйте грязные места в квартире, с которыми так часто контактируете!

Что делать? Стоит регулярно чистить мышку и клавиатуру ненужной зубной щеткой (сухой), а потом протирать поверхность антибактериальной салфеткой. То же самое касается и пульта от телевизора — только не забудьте предварительно вынуть батарейки.

Разделочные доски

Согласно данным Глобального совета по гигиене, 40% пищевых отравлений связаны с недостаточной гигиеной на кухне и при готовке, а одним из самых грязных мест на кухне — наряду с раковиной — являются разделочные доски. Особенно в том случае, если они деревянные и используются как универсальные. Специалисты советуют предпочитать пластиковые изделия и иметь специальные доски для свежих фруктов и овощей и разделки мяса.

Что делать? Мыть доски в посудомоечной машине при температуре не ниже 65 градусов и использовать дезинфицирующее средство не реже 1 раза в неделю.

Губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды — идеальное средство для размножения бактерий из-за пористой структуры и частого контакта с влагой. Исследование Национального научного фонда США восьмилетней давности показало, что в 86% кухонных губок и тряпок содержатся дрожжи и плесень, в трех четвертях исследуемых образцов нашли кишечную палочку, а почти в пятой части — стафилококк. Микробиолог Чарльз Герб вносит свою лепту, говоря о сальмонелле в 15% случаев.

Что делать? После использования тщательно отжимать губки и менять их каждую неделю.

Батареи

Стекла вымыты, подоконники протерты, шторы выстираны, высушены и выглажены — но зона у окна все же остается не идеально чистой. Виной тому — батареи, о которых мы часто забываем при уборке. Между секциями или за экраном скапливается масса пыли, и добраться до нее бывает сложно.

Что делать? Ничего хитрого: стирать пыль во время каждой уборки, как и с более доступных поверхностей вроде столешниц.

Шторка для душа

Вы нашли шторку для ванной, идеально подходящую к плитке, и не желаете с ней расставаться? Понимаем. Некоторые хозяйки советуют менять предмет в ванной раз в 2-3 месяца, как и зубные щетки. Однако большинство сходятся во мнении, что делать это можно реже, например, раз в полгода — если не забывать о должном уходе.

Что делать? Не давайте появляться желтым разводам — для этого раз-два в месяц мойте шторку щеткой и раствором соды, если она тканевая — не пренебрегайте стиркой. После приема душа расправляйте шторку, давая ей полностью просохнуть.

Выключатели и дверные ручки

Эти предметы мы трогаем порой до того, как успеваем вымыть руки, а потом снова касаемся чистой кожей — и так по кругу. Любопытный факт: ручки-рычаги — настоящий очаг бактерий, а медные изделия, напротив, замедляют их развитие. Что, впрочем, не означает, что мыть их не нужно.

Что делать? Протирайте ручки и выключатели раз в неделю салфеткой с антибактериальным средством.

Холодильник