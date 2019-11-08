«Я решила, что нет любви»: Юлия Савичева впервые высказалась о разрыве с мужем

Звезда иногда делится публикует фотографии с мужем, 34-летним музыкантом Александром Аршиновым. Их союз кажется идеальным, но гармония была достигнута не сразу. Певица призналась, что пережила разлуку с избранником.

Артистка поделилась с подписчиками трогательным кадром с супругом и рассказала о наболевшем. Оказывается, влюбленные расставались дважды. Впервые — после участия в «Фабрике звезд», когда Юлия уехала в тур с другими участниками и почти не виделась с бойфрендом.

Юлия Савичева и Александр Аршинов

«Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул. Он не звонил, не писал. И я решила, что всё, нет у нас любви. Бесконечные туры дали о себе знать, был период, когда я жестко болела. Как Аршинов об этом узнал, не знаю, но помню его, в Питере, в гостинице с лилиями и какими-то шоколадками», — пояснила Савичева.

Второе серьезное испытание певица прошла со своим избранников в 2012 году. Она была занята на съемках, а Андрей «пропадал на студии». Юлия призналась, что чувствовала себя «эмоционально выжатой» и черная полоса как будто не заканчивалась. Усталость переросла в апатию, да и здоровье пошатнулось.

Пара проверила свои отношения разлукой

«Мы совсем перестали чувствовать друг друга… В результате всего этого мы так поссорились, что я собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Я жила одна почти полгода. Мрачное было время, честно вам скажу. В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял он», — рассказала Савичева.

Все закончилось хэппи-эндом. Аршинов попросил возлюбленную собрать вещи и увез с собой. «Так наша история стала песней. Из которой, как известно, слов не выкинешь», — подытожила поп-звезда.