«Я решила, что нет любви»: Юлия Савичева впервые высказалась о разрыве с мужем

32-летняя Юлия Савичева разоткровенничалась о своей личной жизни. Финалистка конкурса «Фабрика звезд-2» призналась, что в ее отношениях с любимым человеком были крайне сложные моменты.
Звезда иногда делится публикует фотографии с мужем, 34-летним музыкантом Александром Аршиновым. Их союз кажется идеальным, но гармония была достигнута не сразу. Певица призналась, что пережила разлуку с избранником.
Артистка поделилась с подписчиками трогательным кадром с супругом и рассказала о наболевшем. Оказывается, влюбленные расставались дважды. Впервые — после участия в «Фабрике звезд», когда Юлия уехала в тур с другими участниками и почти не виделась с бойфрендом.
«Мы совсем перестали чувствовать друг друга… В результате всего этого мы так поссорились, что я собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Я жила одна почти полгода. Мрачное было время, честно вам скажу. В один прекрасный момент я открыла дверь, а на пороге стоял он», — рассказала Савичева.
Все закончилось хэппи-эндом. Аршинов попросил возлюбленную собрать вещи и увез с собой. «Так наша история стала песней. Из которой, как известно, слов не выкинешь», — подытожила поп-звезда.