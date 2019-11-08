Пт, 8.11.2019

Яна Рудковская: «У меня переутомление такое, что даже алкоголь не спасает»

Яна Рудковская

ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

Многие критикуют бизнесвумен за частую демонстрацию атрибутики красивой жизни. Однако мало кто знает, на какие жертвы приходится идти хрупкой Яне Рудковской, чтобы обеспечить себе и близким достойное будущее, пишет «Стархит».

44-летняя звезда не скрывает, что редко позволяет себе полноценно отдохнуть, а отпуск для нее и вовсе роскошь. 

«У меня на сон уходит четыре-пять часов. Был момент, когда я спала всего шесть часов за трое суток. Я не курю, выпиваю, как нормальные люди. Могу прийти домой и выпить бокал вина. Сейчас не могу даже это. Переутомление такое, что даже алкоголь не спасает. Я — обычный человек, такой же, как и вы», — отметила бизнесвумен.

Яна старается делать все, чтобы подобный образ жизни негативно не отражался на здоровье и внешности. «Пью водородную воду, принимаю японский коллаген и чувствую себя лучше. Еще я дышу водородом. Обычно это делают спортсмены перед Олимпийскими играми. Мне же он нужен для того, чтобы я могла работать», — поделилась Рудковская.

Яна недоумевает, когда ее критикуют за демонстрацию красивой жизни, ведь за всем этим лоском стоит каторжный труд
Правда, недоброжелатели осуждают звезду, поскольку уверены: она делает все, чтобы казаться моложе. Рудковская опровергла это мнение. «У меня нет никаких подтяжек, нитей, ботокс тоже не вкачиваю. Все как есть, так и есть. Вы сами все видите. Я уже много раз говорила, что являюсь приверженцем натуральной красоты. Хочу стареть естественным путем. У меня нет времени на процедуры. Хотя массаж лица стала делать», — рассказала она, отмечая, что ничуть не стесняется своего возраста. 
 
Напомним, сейчас знаменитость вплотную работает над реалити-шоу, в котором продемонстрирует жизнь своей семьи без прикрас. «Я показала себя в шоу естественной, как и Женя (муж Яны, фигурист Евгений Плющенко, — прим. «СтарХита»). Ходит он в баню в труселях, так и ходит во время съемок. Он не будет специально надевать шорты. То же самое касается и меня. Я хожу по дому так, как вы увидите на экране. Поэтому у меня и прическа может быть иногда небрежная. Я очень надеюсь, что это реалити поможет женщинам немножко раскрепоститься, поверить в себя, в свои силы», — поделилась она в разговоре с «Собеседником». 
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