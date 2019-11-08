Яна Рудковская: «У меня переутомление такое, что даже алкоголь не спасает»

Многие критикуют бизнесвумен за частую демонстрацию атрибутики красивой жизни. Однако мало кто знает, на какие жертвы приходится идти хрупкой Яне Рудковской, чтобы обеспечить себе и близким достойное будущее, пишет «Стархит».
44-летняя звезда не скрывает, что редко позволяет себе полноценно отдохнуть, а отпуск для нее и вовсе роскошь.
«У меня на сон уходит четыре-пять часов. Был момент, когда я спала всего шесть часов за трое суток. Я не курю, выпиваю, как нормальные люди. Могу прийти домой и выпить бокал вина. Сейчас не могу даже это. Переутомление такое, что даже алкоголь не спасает. Я — обычный человек, такой же, как и вы», — отметила бизнесвумен.
Яна старается делать все, чтобы подобный образ жизни негативно не отражался на здоровье и внешности. «Пью водородную воду, принимаю японский коллаген и чувствую себя лучше. Еще я дышу водородом. Обычно это делают спортсмены перед Олимпийскими играми. Мне же он нужен для того, чтобы я могла работать», — поделилась Рудковская.