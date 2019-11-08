Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

На этой неделе многие почувствуют сильное влияние Меркурия, находящегося в ретро-фазе. Придется смириться: оно продлится до 20 числа. Чтобы смягчить сложный период, астрологи рекомендуют не начинать новых дел и не принимать важных решений, хотя беспокойная Венера в Стрельце будет подогревать в нас дух авантюризма. Когда она движется по этому знаку, нам всегда хочется менять свою жизнь, причем бесповоротно и кардинально. Так что воздействие планет в середине ноября имеет двойственный характер. Что ждет ваш знак Зодиака? Ищем ответ в женском гороскопе.

Женщина-Овен

Представительницам Овна специалисты dailyhoro.ru рекомендуют избегать назревающих споров и стрессовых факторов. Лучше устранить их причину в самом зародыше, чтобы потом не произошло конфликта или стресса. Важно обратить внимание на окружающих: открыться для диалога, стать теплее к близким людям и не говорить лишнего. Отрицательные эмоции сейчас опасны, они пробьют огромную брешь в биополе.

Женщина-Телец

Венера пробудит в Тельцах эмоциональность и чувствительность, которые астрологи советуют усмирить или хотя бы взять под контроль. На этой неделе особенно важно, чтобы все решения были правильными и обдуманными, поэтому стоит включить логику и разум на максимум. Попытки объяснить необъяснимое обернутся сильным напряжением, а результат не окупит затраченных сил.

Женщина-Близнецы

Ретроградный Меркурий дает зеленый свет решительности и смелым переменам. Во многом женщинам-Близнецам будет везти по-крупному. Они будут успешны на работе, в любви и творчестве, и решение преуспеть во всех сферах наверняка не заставит о себе пожалеть. Немного шарма в сочетании с хитростью и логикой — вот идеальный рецепт достижения желаемого в середине ноября.

Женщина-Рак

Астрологи подсказывают представительницам Рака: в середине ноября уделите хотя бы малую часть времени планированию, семье и близким. Верно распределив силы и дела в каждой из сфер, Раки смогут избежать энергетических ловушек, расставленных Марсом. Такой подход придаст сил и энергии, что поможет справиться со стрессовыми ситуациями и волнующими проблемами. Эффект усилится, если получится найти время на духовные практики.

Женщина-Лев

Солнце в Скорпионе показывает, что обаяние Львиц на этой неделе будет на высоте, а они сами — в эпицентре общественного внимания. За ними будут пристально следить и отмечать их успехи. Такое внимание обязательно принесет удовольствие и разожжет азарт. Астрологи советуют использовать эту неделю, чтобы достичь намеченных целей и желаемых высот. Однако если перспективы туманны, стоит подумать дважды, нужно ли рисковать стабильностью ради мимолетного порыва. Поддаваться соблазнам не к лицу благородным Львам.

Женщина-Дева