Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Каждой женщине необходимо иметь несколько козырей на любой случай жизни. Женский гороскоп станет в этом верным соратником: он подскажет, когда следует прислушаться к интуиции, а когда необходимо проявить твердость.
На этой неделе многие почувствуют сильное влияние Меркурия, находящегося в ретро-фазе. Придется смириться: оно продлится до 20 числа. Чтобы смягчить сложный период, астрологи рекомендуют не начинать новых дел и не принимать важных решений, хотя беспокойная Венера в Стрельце будет подогревать в нас дух авантюризма. Когда она движется по этому знаку, нам всегда хочется менять свою жизнь, причем бесповоротно и кардинально. Так что воздействие планет в середине ноября имеет двойственный характер. Что ждет ваш знак Зодиака? Ищем ответ в женском гороскопе.
Женщина-Овен
Представительницам Овна специалисты dailyhoro.ru рекомендуют избегать назревающих споров и стрессовых факторов. Лучше устранить их причину в самом зародыше, чтобы потом не произошло конфликта или стресса. Важно обратить внимание на окружающих: открыться для диалога, стать теплее к близким людям и не говорить лишнего. Отрицательные эмоции сейчас опасны, они пробьют огромную брешь в биополе.
Женщина-Телец
Венера пробудит в Тельцах эмоциональность и чувствительность, которые астрологи советуют усмирить или хотя бы взять под контроль. На этой неделе особенно важно, чтобы все решения были правильными и обдуманными, поэтому стоит включить логику и разум на максимум. Попытки объяснить необъяснимое обернутся сильным напряжением, а результат не окупит затраченных сил.
Ретроградный Меркурий дает зеленый свет решительности и смелым переменам. Во многом женщинам-Близнецам будет везти по-крупному. Они будут успешны на работе, в любви и творчестве, и решение преуспеть во всех сферах наверняка не заставит о себе пожалеть. Немного шарма в сочетании с хитростью и логикой — вот идеальный рецепт достижения желаемого в середине ноября.
Женщина-Рак
Астрологи подсказывают представительницам Рака: в середине ноября уделите хотя бы малую часть времени планированию, семье и близким. Верно распределив силы и дела в каждой из сфер, Раки смогут избежать энергетических ловушек, расставленных Марсом. Такой подход придаст сил и энергии, что поможет справиться со стрессовыми ситуациями и волнующими проблемами. Эффект усилится, если получится найти время на духовные практики.
Женщина-Лев
Солнце в Скорпионе показывает, что обаяние Львиц на этой неделе будет на высоте, а они сами — в эпицентре общественного внимания. За ними будут пристально следить и отмечать их успехи. Такое внимание обязательно принесет удовольствие и разожжет азарт. Астрологи советуют использовать эту неделю, чтобы достичь намеченных целей и желаемых высот. Однако если перспективы туманны, стоит подумать дважды, нужно ли рисковать стабильностью ради мимолетного порыва. Поддаваться соблазнам не к лицу благородным Львам.
Ретроградность Меркурия навредит Девам: на этой неделе они будут слишком погружены в себя. В такие моменты нужно насильно вытаскивать себя из этого апатичного состояния. Нельзя взять отгул от жизни, но можно включить осознанность и настроиться на философский лад. Вокруг будет много деталей, которые подскажут путь к счастью, главное — не упустить эти подсказки из виду.
Женщина-Весы
Венера в Стрельце будет разжигать азарт, чувства и, увы, страхи. По этой причине астрологи советуют женщинам-Весам повысить самооценку и научиться контролировать гнев, посвятить неделю тренингам и самосовершенствованию. Все можно решить спокойным разговором, а не ссорой. Не стоит растрачивать энергию на лишние сомнения, конфликты и агрессию, куда приятнее вести конструктивную борьбу со своими конкурентами.
Женщина-Скорпион
Нахождение Меркурия и Солнца в Скорпионе указывает на то, что у представительниц этого знака нет повода сомневаться в себе и своих решениях. Любые эмоции, чувства, мысли и предчувствия, которые возникнут на этой неделе, — не причина для смущения, а движущая сила, которая поможет воплотить самые смелые идеи. Женщинам-Скорпионам в середине ноября очень важно быть на высоте и не бояться инициативы.
Женщина-Стрелец
Рожденным под эгидой Стрельца нельзя сидеть на месте: Венера в их знаке, а значит, шансы на успех очень велики. Даже если выбираться из зоны комфорта не хочется, важно найти силы и встряхнуться: на энергетике это скажется самым положительным образом. Хорошее расположение духа и уверенность в себе подарят окружающие. Достаточно чаще выходить в свет и общаться: это зарядит вас удачей и позитивом.
Меркурий в ретроградном движении внесет в жизнь женщин-Козерогов свои коррективы, поэтому с 11 по 17 ноября представительницам знака лучше никуда не торопиться и искать самую суть проблем. Дотошность и щепетильность уберегут от необдуманных решений, резких замечаний и стрессовых ситуаций. Важно взять жизнь под контроль: недосказанность, нерешенные вопросы, невыполненные обещания — все это нельзя оставить до декабря.
Женщина-Водолей
Представительницам Водолея важно быть на высоте: возможен успех в работе или в общении с противоположным полом. Внимания сейчас заслуживает каждая мелочь. Астрологи советуют провести учет своих действий и потратить свободное время на аналитику. Положительные и отрицательные эмоции, затянувшиеся и всплывшие проблемы — проработав прошлое, Водолеи смогут получить интересные выводы о настоящем.
Женщина-Рыбы
Венера в Стрельце, а значит, капризная фортуна наконец перейдет на сторону Рыб: многие дела сложатся лучшим образом и благоприятно повлияют на качество жизни. Астрологи советуют воспользоваться шансом и достичь желаемых целей. Сейчас — самое ответственное и важное время, в которое Рыбы подытожат уходящий год. Венера поможет завершить долгое, не дающее покоя дело.