Они перевернули средневековый календарь! Посмотрите на этих красоток-любительниц эпохи королей и палачей

Эта эпоха не так уж и скучна и темна, она, как можно было узнать на лекции журналиста и гида Натальи Сааль, разноцветная, вкусная, полная шедевров искусства и интригующих поворотов в судьбах людей. Это было время великих потрясений и великих открытий, крестовых походов и грандиозных праздников, королей и палачей, религиозного экстаза и легкомысленного плутовства. Время, которое всем нам кажется известным, но полно загадок, тайн и парадоксов, а также мифов, которые поможет развеять новый курс.