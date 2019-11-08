Они перевернули средневековый календарь! Посмотрите на этих красоток-любительниц эпохи королей и палачей

На прошлой неделе в гастробаре TAR TAR köök+baar» проект ART Showcase запустил новый увлекательный курс лекций об истории Средневековья.
Эта эпоха не так уж и скучна и темна, она, как можно было узнать на лекции журналиста и гида Натальи Сааль, разноцветная, вкусная, полная шедевров искусства и интригующих поворотов в судьбах людей. Это было время великих потрясений и великих открытий, крестовых походов и грандиозных праздников, королей и палачей, религиозного экстаза и легкомысленного плутовства. Время, которое всем нам кажется известным, но полно загадок, тайн и парадоксов, а также мифов, которые поможет развеять новый курс.
Первая лекция была посвящена праздникам Средневековья, и гости узнали, что и как отмечали люди тогда; какие праздники сохранились до наших дней еще с языческих времен; давно ли люди начали праздновать свои дни рождения; сколько Женских дней было в сердневековом календаре; насколько весело звучит «Пасхальный смех»; чем именно стоит радовать детей, что колядуют в ноябре; отмечались ли в Средневековье профессиональные праздники и кого и зачем мы пугаем на Хэллоуин.