Пять женских имен, которые наделяют экстрасенсорными способностями

Лилия

Обладательницы этого нежного имени совсем не такие хрупкие особы, как может показаться на первый взгляд. Лилия несет тепло и уют, но также обладает разрешительной силой (особенно если переживает эмоциональный стресс). Если вдруг кто-то ей не угодил, она одним словом способна поставить человека на место.

Диана

Дианы обладают даром исцеления и нередко способны предсказывать будущее. Они неосознанно тянутся к знаниям о белой магии. Эти женщины не способны причинить вред, они спокойны и рассудительны, при этом их сила почти не имеет границ.

Дарья

Дарья скорее ведьма, чем экстрасенс. Но это не отменяет ее необычных способностей. Она сразу распознает опасных для себя людей, а те, кто причиняет ей боль, точно не останутся безнаказанными. К тому же обладательницы этого имени порой точно предсказывают предстоящее развитие событий. А еще им часто снятся вещие сны.

Милена