Понравится всем: простой рецепт невероятно нежной говядины в духовке

Количество порций - 4

Время подготовки - 15 мин

Время приготовления - 2 ч

Общее время приготовления - примерно 2 ч 15 мин

Ингредиенты

Говядина - 500 г

Масло растительное - 2 столовые ложки

Лук репчатый - 1 штука

Соль - 1/2 чайной ложки

Перец черный молотый - по вкусу

Сливки - 100 г

Чеснок - 2 зубчика

Мука - 1 столовая ложка

Прованские травы - по вкусу

Сметана - 2 столовые ложки

Томатная паста - 1 чайная ложка

Мука - 1 столовая ложка

Вода теплая - 1/2 стакана

Сметана - 2 г

Горчица - 1 чайная ложка

Мука - 1 столовая ложка

Вода теплая - 1/2 стакана

Идеальная посуда для этого рецепта — глиняный горшочек. Но подойдут также чугунный казан, сотейник с толстыми стенками и крышкой, посуда для микроволновки из толстого стекла.

Говядина в духовке: пошаговый рецепт

Нарежьте мясо кусочками примерно 2х2 см. На дно посуды налейте 2 ст.л. растительного масла, выложите мясо. Нарежьте лук кубиками. Если подозреваете, что мясо может получиться жестким - можно увеличить количество лука до 2 головок.

Выложите лук к мясу и перемешайте. Закройте крышку посуды и поставьте ее в предварительно разогретую до 180 градусов, духовку.

Через 2 часа достаньте мясо из духовки. Добавьте соль и черный перец. Лук почти растворился, мясо плавает в прозрачном насыщенном соусе. Важно томить мясо не меньше 2 часов, тогда оно будет таять во рту.

Приготовьте сливочный соус. В стакан налейте сливки. Добавьте столовую ложку муки, тщательно перемешайте. Если не удается разбить все комочки, можно процедить соус через сито. Добавьте травы и измельченный чеснок.

Вылейте соус в посуду к мясу и перемешайте. Поставьте в духовку еще на 30 минут.

Запеченная в духовке говядина в сливочном соусе готова!

Также это блюдо можно готовить с томатным соусом, оно получается очень похоже на гуляш. Для соуса налейте в стакан теплой воды. Добавьте столовую ложку муки, тщательно перемешайте. Добавьте томатную пасту и сметану. Можно таким же образом приготовить горчичный соус, заменив в рецепте томатную пасту горчицей.

Фантазировать на тему соусов к этому блюду можно бесконечно. Просто поменяв прованские травы, например, на зелень сельдерея уже получим новый оттенок вкуса. Можно добавить грибы или овощи.

Напишите в комментариях какие соусы к мясу любите вы?