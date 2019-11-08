Понравится всем: простой рецепт невероятно нежной говядины в духовке

Если вы не любите готовить говядину, потому что она часто получается жесткой, то это рецепт для вас! Мясо всегда получается мягким при минимальных усилиях. А за счет добавления различных соусов, всякий раз вы получается совершенно новый вкус блюда. Подавать тушеную говядину можно с картофельным пюре, макаронами или рисом, советует «Домашний Очаг».
Время подготовки - 15 мин
Время приготовления - 2 ч
Общее время приготовления - примерно 2 ч 15 мин
Ингредиенты
Говядина - 500 г
Масло растительное - 2 столовые ложки
Лук репчатый - 1 штука
Соль - 1/2 чайной ложки
Перец черный молотый - по вкусуДля сливочного соуса:
Сливки - 100 г
Чеснок - 2 зубчика
Мука - 1 столовая ложка
Прованские травы - по вкусуДля томатного соуса:
Сметана - 2 столовые ложки
Томатная паста - 1 чайная ложка
Мука - 1 столовая ложка
Вода теплая - 1/2 стаканаГорчичный соус
Сметана - 2 г
Горчица - 1 чайная ложка
Мука - 1 столовая ложка
Вода теплая - 1/2 стакана
Идеальная посуда для этого рецепта — глиняный горшочек. Но подойдут также чугунный казан, сотейник с толстыми стенками и крышкой, посуда для микроволновки из толстого стекла.
Говядина в духовке: пошаговый рецептСпособ приготовления
Нарежьте мясо кусочками примерно 2х2 см. На дно посуды налейте 2 ст.л. растительного масла, выложите мясо. Нарежьте лук кубиками. Если подозреваете, что мясо может получиться жестким - можно увеличить количество лука до 2 головок.
Выложите лук к мясу и перемешайте. Закройте крышку посуды и поставьте ее в предварительно разогретую до 180 градусов, духовку.
Через 2 часа достаньте мясо из духовки. Добавьте соль и черный перец. Лук почти растворился, мясо плавает в прозрачном насыщенном соусе. Важно томить мясо не меньше 2 часов, тогда оно будет таять во рту.
Приготовьте сливочный соус. В стакан налейте сливки. Добавьте столовую ложку муки, тщательно перемешайте. Если не удается разбить все комочки, можно процедить соус через сито. Добавьте травы и измельченный чеснок.
Вылейте соус в посуду к мясу и перемешайте. Поставьте в духовку еще на 30 минут.
Запеченная в духовке говядина в сливочном соусе готова!
Также это блюдо можно готовить с томатным соусом, оно получается очень похоже на гуляш. Для соуса налейте в стакан теплой воды. Добавьте столовую ложку муки, тщательно перемешайте. Добавьте томатную пасту и сметану. Можно таким же образом приготовить горчичный соус, заменив в рецепте томатную пасту горчицей.
Фантазировать на тему соусов к этому блюду можно бесконечно. Просто поменяв прованские травы, например, на зелень сельдерея уже получим новый оттенок вкуса. Можно добавить грибы или овощи.
Напишите в комментариях какие соусы к мясу любите вы?