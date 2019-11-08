Модель plus-size Эшли Грэм назвала пол будущего ребенка

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм беременна первенцем. В течение беременности знаменитость не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды и даже показала, как изменилось ее тело. Теперь модель рассекретила пол будущего ребенка.

Так, на своей странице в Instagram 32-летняя Эшли Грэм опубликовала ролик, из которого стало известно, что модель ждет мальчика.

«Я стану мамой мальчика», — эмоционально заявила Эшли Грэм.

Отметим, что невзирая на поздний срок беременности, знаменитость продолжает заниматься в спортзале, а также активно посещать светские мероприятия. Предположительно, первенец у Эшли родится в январе 2020 года.