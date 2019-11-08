Здоровье или мода: пять популярных предметов гардероба, которые опасны для нашего здоровья

Думаете, мода, опасная для здоровья, осталась в глубоком прошлом? Да, нам больше не надо носить корсеты, отбеливать цвет лица свинцом и убирать волосы на ногах радиацией — но мода все еще пытается нас убить. Вот несколько привычных вещей, которые стоит носить как можно реже — а лучше всего и вовсе выбросить из своего гардероба навсегда.

Обтягивающие штаны и джинсы

Чем сильнее джинсы стягивают ваши бедра, талию или икры, тем хуже кровообращение. Результат? Отеки, онемение, варикоз, а также повышенный риск раздражения и грибковых заболеваний кожи — из-за повышенного потоотделения.

Обувь на плоской подошве

Про вред обуви на высоких каблуках все знают: деформированная стопа, сухожилия и суставы, повышенная нагрузка на позвоночник и высокий риск травм — все эти неприятные последствия едва ли стоят сомнительного удовольствия от ношения «шпилек». Но вот другая крайность — балетки или сандалии на абсолютно плоской подошве могут быть не менее опасны. Отсутствие поддержки стопы может привести к болезням коленей или спины. Так что выбирайте обувь с небольшим, но все-таки подъемом.

Стринги

Чем дольше мы носим стринги, тем выше риск столкнуться с вагинальной инфекцией из-за переноса бактерий из анальной зоны, а также с грибковыми инфекциями: ткань в стрингах слишком плотно прилегает к телу и создает идеальную среду для размножения бактерий.

Большие сумки

Чем больше сумка, тем больше всего полезного хочется в нее положить — а потом повесить всю эту тяжесть на одно несчастное плечо. И в результате — нарушение осанки, перенапряжение мышц и суставов в области шеи, повышенное давление на связки и даже защемление нерва.

Корректирующее белье и колготы