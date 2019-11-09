Виктория Боня выходит замуж за молодого возлюбленного

На днях вышло большое интервью Виктории Бони, в котором светская львица не только рассказала об отношениях с богатыми мужчинами, но и поведала о новых отношениях. Так, после расставания с французским миллиардером Пьером Андюраном, в сети заговорили, что Виктория закрутила роман с богатым пожилым мужчиной. Впрочем, звезда опровергла эти разговоры, заявив, что у нее молодой возлюбленный и даже намекнула на скорую свадьбу:
У меня сейчас есть отношения, у меня молодой человек, который не пускает меня никуда ни с кем, даже с друзьями посидеть поужинать. Мы не показываем наши отношения, я не торгую своими отношениями. Мы отдыхаем вместе. Многие распускают слухи, что я езжу отдыхать с 70-летними стариками. У меня молодой красивый муж, ну без пяти минут муж, зачем мне старик?
— отметила Виктория.