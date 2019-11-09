Сб, 9.11.2019

Виктория Боня выходит замуж за молодого возлюбленного

Виктория Боня

ФОТО: Instagram

Виктория Боня намекнула, что совсем скоро выйдет замуж, пишет Viva.

На днях вышло большое интервью Виктории Бони, в котором светская львица не только рассказала об отношениях с богатыми мужчинами, но и поведала о новых отношениях. Так, после расставания с французским миллиардером Пьером Андюраном, в сети заговорили, что Виктория закрутила роман с богатым пожилым мужчиной. Впрочем, звезда опровергла эти разговоры, заявив, что у нее молодой возлюбленный и даже намекнула на скорую свадьбу:  

У меня сейчас есть отношения, у меня молодой человек, который не пускает меня никуда ни с кем, даже с друзьями посидеть поужинать. Мы не показываем наши отношения, я не торгую своими отношениями. Мы отдыхаем вместе. Многие распускают слухи, что я езжу отдыхать с 70-летними стариками. У меня молодой красивый муж, ну без пяти минут муж, зачем мне старик?

— отметила Виктория. 

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