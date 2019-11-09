Анфиса Чехова разделась до белья, заявив, что такую красоту нельзя скрывать

Судя по локации в Instagram, «секс-гуру» сейчас нежится на солнышке в ОАЭ. Однако Анфиса даже там не теряет времени зря. Ведущая показала результаты жаркой фотосессии, где позировала в одном нижнем белье в роскошной ванной со стеклянной стеной.

Анфиса выбрала нежный кружевной комплект и показала в нем фигуру со всех сторон. При этом артистка решила порассуждать о том, что на девушке всегда должно быть красивое белье, независимо от верхней одежды.

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Я абсолютно согласна с француженками: «На женщине может быть надето все что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее белье!». И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?,

— написала Анфиса в своем Instagram.