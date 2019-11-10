«Кототерапия»: Анастасия Решетова опубликовала умилительное видео с новорожденным сыном
16 октября Анастасия Решетова впервые стала мамой – модель подарила своему возлюбленному Тимати сына, которого они назвали в честь погибшего Ратмира Шишкова, передает WMJ.
Пока лицо младенца звездные родители не показывают, но с удовольствием делятся снимками и видео, на которых запечатлен малыш. Так, в своем Instagram Анастасия опубликовала умилительный ролик, на котором ребенок отдыхает, лежа на коте.
У каждого своя атмосфера в доме. Кототерапия 24/7,
— подписала ролик Анастасия.
Подписчики пришли в восторг после просмотра короткого видео. В комментариях к нему они написали: «Пройдет время и коты будут прятаться от малыша. Они еще не знаю что их ждет», «Обалдеть!! Кот такой большой, малыш такой маленький», «Самая лучшая в мире подушка! Мурчит, греет, полный all inclusive». А некоторые интернет-пользователи посетовали, что в Сети совсем мало фотографий Тимати с сыном и попросили Анастасию опубликовать такие кадры.
Смотри видео ЗДЕСЬ!