Водитель потерял по дороге коллекцию секс-игрушек на миллион фунтов

В английском графстве Нортгемптоншир преступники обокрали грузовик с партией секс-игрушек общей стоимостью в миллион фунтов стерлингов (около 1 160 000 евро), передает Лента.
Инцидент произошел в ночь на 18 сентября. Водитель доставлял партию интимных товаров из города Филикстоу в магазины компании Rocks-Off Ltd, расположенные в Кеттеринге. По данным полиции, продукция была украдена в промежутке с 1.00 до 6.30 утра, когда водитель припарковал грузовик у обочины дороги.
В четверг, 7 ноября, полиция Нортгемптоншира опубликовала информацию о краже на официальной странице в Facebook. Сотрудники попросили очевидцев инцидента немедленно позвонить в полицейский участок по указанному номеру телефона. Пост стал вирусным и разлетелся по сети.
«Очень жаль, что они так и не доставят свой товар. Думаю, многие покупатели расстроятся», — насмехались одни. «Где находился этот грузовик? Спрашиваю не для себя, а для друга», — шутили другие. «Как всегда, комментаторы не разочаровали», — иронично подытожили полицейские.