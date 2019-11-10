Водитель потерял по дороге коллекцию секс-игрушек на миллион фунтов

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября. Водитель доставлял партию интимных товаров из города Филикстоу в магазины компании Rocks-Off Ltd, расположенные в Кеттеринге. По данным полиции, продукция была украдена в промежутке с 1.00 до 6.30 утра, когда водитель припарковал грузовик у обочины дороги.

В четверг, 7 ноября, полиция Нортгемптоншира опубликовала информацию о краже на официальной странице в Facebook. Сотрудники попросили очевидцев инцидента немедленно позвонить в полицейский участок по указанному номеру телефона. Пост стал вирусным и разлетелся по сети.