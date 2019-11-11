Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Пока Меркурий в ретро-фазе и многие дела стоят на паузе, можно обернуться в прошлое и поразмышлять. Получится сделать правильные выводы из давних проблем и взять многое на карандаш, чтобы использовать в будущем. Также стоит обратить внимание на Венеру, которая проходит знак Стрельца. Планета разожжет в сердцах азарт, что может сбить с намеченного пути. Прислушивайтесь к подсказкам астрологов, и тогда действия обязательно приведут к удаче.

Овен

Расположение Солнца в Скорпионе указывает на то, что терпение Овнов вот-вот закончится. Астрологи советуют предупредить вторую половинку, что игра в кошки-мышки на этой неделе может закончиться плачевно. Вспыльчивые Овны вряд ли смогут удержаться от резких слов и бурных реакций. Зато Солнце обеспечит шансами на успех в карьере. Будет лучше, если Овны переключат свои бойцовские качества на эту сферу.

Телец

Активно занимаясь делами и зарабатывая деньги, Тельцам не стоит забывать о второй половинке. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют чаще писать, звонить и интересоваться делами близкого человека. А лучше сделать передышку и позволить себе расслабиться: провести вечер с семьей или познакомиться с человеком, которого давно рекомендовали друзья.

Близнецы

На этой неделе в личной жизни Близнецов не предвидится изменений: планеты слегка забуксовали в любовном секторе. Так что астрологи советуют не принимать судьбоносных решений и не делать выбор между поклонниками: это грозит разочарованием и стрессом. Лучше направить силы на серьезные дела, решить финансовые проблемы, разобрать завалы на работе. Любое усилие воли за пределами личной жизни принесет хорошие результаты.

Рак

Раков ждет сумасшедшая неделя: придется тушить пожары в делах, перепрыгивая с одной сферы на другую. Зато не останется времени на грусть и самобичевание. Венера указывает на две сферы, где у Раков все будет получаться с ходу. Это личная жизнь и обучение. Астрологи советуют выбрать, что важнее: записаться на курсы или ходить на свидания и целоваться под первым снегом.

Лев

В середине ноября Львов ждет капризное настроение. Виной тому нестабильное Солнце в созвездии Скорпиона. Астрологи советуют приготовиться к тому, что планы начнут меняться по несколько раз за день: захочется то чистой любви, то бросить все и наслаждаться одиночеством. Всем Львам без исключения будут полезны отдых, медитативные практики и сосредоточенность на рутинных делах.

Дева

Девам астрологи советуют взять на вооружение позитивное мышление. Звезды спешат предупредить: не надо так истово волноваться о партнере и своих отношениях. На этой неделе Девам рекомендуется все, что не волнует и не тревожит: свидания с любимым человеком, общение с противоположным полом, семейные посиделки, прогулки по красивым местам.

Весы