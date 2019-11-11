Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Астрологические прогнозы помогли многим привлечь любовь и найти счастье. Как сложится жизнь у разных знаков Зодиака в середине ноября, расскажет любовный гороскоп.
Пока Меркурий в ретро-фазе и многие дела стоят на паузе, можно обернуться в прошлое и поразмышлять. Получится сделать правильные выводы из давних проблем и взять многое на карандаш, чтобы использовать в будущем. Также стоит обратить внимание на Венеру, которая проходит знак Стрельца. Планета разожжет в сердцах азарт, что может сбить с намеченного пути. Прислушивайтесь к подсказкам астрологов, и тогда действия обязательно приведут к удаче.
Овен
Расположение Солнца в Скорпионе указывает на то, что терпение Овнов вот-вот закончится. Астрологи советуют предупредить вторую половинку, что игра в кошки-мышки на этой неделе может закончиться плачевно. Вспыльчивые Овны вряд ли смогут удержаться от резких слов и бурных реакций. Зато Солнце обеспечит шансами на успех в карьере. Будет лучше, если Овны переключат свои бойцовские качества на эту сферу.
Телец
Активно занимаясь делами и зарабатывая деньги, Тельцам не стоит забывать о второй половинке. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют чаще писать, звонить и интересоваться делами близкого человека. А лучше сделать передышку и позволить себе расслабиться: провести вечер с семьей или познакомиться с человеком, которого давно рекомендовали друзья.
На этой неделе в личной жизни Близнецов не предвидится изменений: планеты слегка забуксовали в любовном секторе. Так что астрологи советуют не принимать судьбоносных решений и не делать выбор между поклонниками: это грозит разочарованием и стрессом. Лучше направить силы на серьезные дела, решить финансовые проблемы, разобрать завалы на работе. Любое усилие воли за пределами личной жизни принесет хорошие результаты.
Рак
Раков ждет сумасшедшая неделя: придется тушить пожары в делах, перепрыгивая с одной сферы на другую. Зато не останется времени на грусть и самобичевание. Венера указывает на две сферы, где у Раков все будет получаться с ходу. Это личная жизнь и обучение. Астрологи советуют выбрать, что важнее: записаться на курсы или ходить на свидания и целоваться под первым снегом.
Лев
В середине ноября Львов ждет капризное настроение. Виной тому нестабильное Солнце в созвездии Скорпиона. Астрологи советуют приготовиться к тому, что планы начнут меняться по несколько раз за день: захочется то чистой любви, то бросить все и наслаждаться одиночеством. Всем Львам без исключения будут полезны отдых, медитативные практики и сосредоточенность на рутинных делах.
Девам астрологи советуют взять на вооружение позитивное мышление. Звезды спешат предупредить: не надо так истово волноваться о партнере и своих отношениях. На этой неделе Девам рекомендуется все, что не волнует и не тревожит: свидания с любимым человеком, общение с противоположным полом, семейные посиделки, прогулки по красивым местам.
Весы
В личной жизни Весов может возникнуть ситуация, когда им придется либо отстаивать свои интересы, либо идти на компромисс. Отстаивать придется грубо, поэтому есть риск выбрать второе. Но астрологи рекомендуют вспомнить о себе. Конечно, конфликты сейчас ни к чему, а вот новые договоренности, учитывающие ваши чувства, — как раз кстати. Закрепить успех можно приятным романтическим свиданием.
Скорпион
Ретроградный Меркурий станет причиной больших проблем, которые свалятся на плечи Скорпионов. К счастью, те, кто читает гороскопы, будут предупреждены и вооружены, так что трудности в личной жизни не застанут врасплох. Противостоять им помогут поездки, разговоры с близкими, а также душевные переписки. На этой неделе общение — лучшее лекарство от стресса и негативных эмоций.
Стрелец
В знаке Стрельца находятся Юпитер и Венера, из-за чего личную жизнь представителей этого созвездия может немного лихорадить. Но это временное явление, которое скоро пройдет. А пока можно заняться своим внутренним миром. Если Стрельцы давно мечтали обрести внутреннюю гармонию, то сейчас — лучшее время. Можно даже поговорить с партнером о наболевшем и выложить все карты на стол.
Представителей Козерога ждет благоприятная неделя. Никаких судьбоносных событий не предвидится, настроение будет хорошим, а на душе и рядом с близким человеком — спокойно. Просто так, без повода. Такое бывает нечасто, поэтому этим стоит воспользоваться и поговорить по душам с партнером. Будет особенно хорошо, если получится провести выходные не дома, а в каком-нибудь живописном месте.
Водолей
Временные трудности могут помешать Водолеям исполнить мечты. Многое под влиянием активного Нептуна будет не получаться, договоренности могут срываться, а близкие люди — подводить. Но это проверка на прочность. На самом деле Водолеи в полосе везения, и полет проходит нормально. Самое главное — не паниковать и прислушиваться к себе чаще, а еще не конфликтовать с любимым человеком. Наоборот, похвалите его, побалуйте, поблагодарите за любовь.
Рыбы
На этой неделе Нептун может парализовать волю Рыб. В отношениях они могут пожертвовать собственными интересами, отказаться от борьбы, уйти в тень. Но это самый легкий путь. А что если сделать все наоборот? Никто не отстоит ваши права за вас. Можно попробовать, и, как знать, может, вы войдете во вкус. Астрологи советуют искать поддержку в общении с близкими: звоните, пишите, интересуйтесь. От этого станет легче решиться на что-то большее.