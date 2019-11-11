Почему участницы «Дома-2» массово увеличивают грудь?

На «Доме-2» бушует «пластическая» лихорадка. Звезды реалити-шоу одним за другим делают себе пластические операции, и речь идет не только о девушках. Молодые люди тоже ложатся под нож хирурга — например, чтобы исправить форму носа.

Самой популярной операцией среди участниц проекта является увеличение груди. Свой бюст в последние годы скорректировали десятки девушек на шоу. Поклонники спросили ведущую «Дома-2» Ксению Бородину, почему так происходит.

Звезда опубликовала в Instagram stories карикатурную картинку, на которой изображена пожилая женщина в морщинах, с огромными губами и большой грудью. «Потому что бесплатно», — коротко ответила фанатам Бородина. Фанаты телестройки поняли, что у звезд есть возможность бесплатно воспользоваться услугами пластического хирурга в счет рекламы клиники.