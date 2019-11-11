«Женщины любят трагизм»: Светлана Лобода поделилась секретами любви и счастья

Исполнительница хита «Твои глаза» заинтриговала публику необычным образом. Певица попросила снять ее в шубе Louis Vuitton посреди улицы. Артистка шла к машине, не оглядываясь назад. «Где это я, котики?» — поинтересовалась Светлана. Она намекнула в хэштегах, что «ловить» ее надо на танцполе.

Окзалось, Лобода спешила в Ледовый дворец Петербурга, на юбилейную, 20-ю церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».

«Суперзвезда» заставила публику замереть от восторга. Лобода облачилась в прозрачное красное платье, разрез которого полностью обнажил ее правую ногу. Блестящий наряд на тонких бретельках акцентировал внимание фанатов на груди секс-бомбы. Атласная баска выгодно подчеркнула женственные изгибы тела звезды.

Светлана сделала пышную укладку на белокурых волосах. Она предпочла «роковой» макияж — классические черные стрелки, алую помаду и маникюр в тон наряду. Звезда украсила шею многочисленными подвесками. Образ завершили утонченные босоножки на шпильке.

Лобода вышла на сцену, дополнив аутфит интересной деталью. Певица надела черную шляпу, украшенную цепочками. Она зажигательно танцевала под ритмичную музыку, показывая стройную фигуру со всех сторон.