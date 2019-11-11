Пять продуктов, в которых есть полезные жиры (нужны тебе, даже если ты на диете)

То, что из рациона нужно исключать жиры — заблуждение. Правильные нужны твоему организму. «Лиза» рассказывает, в чем разница, и даем список продуктов, которые нужно включить в рацион.
Твоему организму нужны и жиры, и белки, и углеводы — без них он не сможет правильно функционировать, что приведет к печальным последствиям для общего состояния здоровья. Даже если ты сидишь на жесткой диете, нельзя отказываться от правильных жиров (они даже помогут похудеть).
В чем разница
Жиры бывают двух типов — насыщенные и ненасыщенные. Первые приносят пользу только в маленьком количестве (каждый день нужно не больше 20-30 грамм). Вторые помогают «разогнать» метаболизм. Если организм не получает их, то начинает запасать их — появляется лишний вес и складки, которые очень трудно убрать.
Выбирай природные варианты — рафинированные, которые не прошли. Если они подвергались любому воздействию (особенно это касается масла), они будут повышать уровень холестерина, потому что вытесняют работу правильных животных и растительных.
Почему они тебе нужны
Жир входит в состав клеток — без них они просто не будут работать.
Многие витамины (A,D,E и K) усваиваются только вместе с жирами.
Они стимулируют правильное пищеварение.
Полезны для кожи: она будет подтянутой и увлажненной, а без них потеряет упругость, быстрее будут образовываться мимические морщины.
Что включить в рацион
Оливковое масло. Оно снижает риск онкологии, благотворно сказывается на состоянии кожи. Не стоит готовить на нем еду — при воздействии высоких температур могут образоваться канцерогены. Добавляй его в салаты и пасту вместо рафинированного.
Лосось. В список можно включить любую жирную рыбу: тунца, скумбрию, сардины. Она снижает риск артрита, заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии. Но покупай ту, которую выловили в море, а не вырастили искусственно — в ней меньше токсичных веществ. Ешь на завтрак или ужин — если готовить на пару, в ней содержится немного калорий.
Авокадо. Больше 80% состава — те самые натуральные, полезные, насыщенные жиры. Поэтому злоупотреблять не стоит, а съедать в день половину или целый — необходимо. Добавляй в салаты, делай смузи или ешь с цельнозерновыми тостами. Большой плюс состава — витамины группы B и клетчатка, которая нормализует пищеварение.
Сыр. Помимо жиров, в нем много белка и кальция, которые из этого продукта усваиваются не хуже, чем из молока (отличный вариант, если у тебя лактозная непереносимость). Аминокислоты, которые тут тоже в избытке, помогают клеткам работать активнее. Добавлять можно в любое блюдо, но как всегда, знать меру.
Яйца. Их долгое время клеймили за то, что они повышают уровень холестерина. Но, как оказалось, это не так, особенно если не увлекаться и есть только на завтрак. Они содержат незаменимый холин — натуральный антистресс, который замедляет процессы старения и нормализует процессы расщипления всех жиров, которые ты потребляешь (даже если среди них «затесались» вредные).