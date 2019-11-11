Пять продуктов, в которых есть полезные жиры (нужны тебе, даже если ты на диете)

Твоему организму нужны и жиры, и белки, и углеводы — без них он не сможет правильно функционировать, что приведет к печальным последствиям для общего состояния здоровья. Даже если ты сидишь на жесткой диете, нельзя отказываться от правильных жиров (они даже помогут похудеть).

В чем разница

Жиры бывают двух типов — насыщенные и ненасыщенные. Первые приносят пользу только в маленьком количестве (каждый день нужно не больше 20-30 грамм). Вторые помогают «разогнать» метаболизм. Если организм не получает их, то начинает запасать их — появляется лишний вес и складки, которые очень трудно убрать.

Выбирай природные варианты — рафинированные, которые не прошли. Если они подвергались любому воздействию (особенно это касается масла), они будут повышать уровень холестерина, потому что вытесняют работу правильных животных и растительных.

Почему они тебе нужны

Жир входит в состав клеток — без них они просто не будут работать.

Многие витамины (A,D,E и K) усваиваются только вместе с жирами.

Они стимулируют правильное пищеварение.

Полезны для кожи: она будет подтянутой и увлажненной, а без них потеряет упругость, быстрее будут образовываться мимические морщины.

Что включить в рацион

Оливковое масло. Оно снижает риск онкологии, благотворно сказывается на состоянии кожи. Не стоит готовить на нем еду — при воздействии высоких температур могут образоваться канцерогены. Добавляй его в салаты и пасту вместо рафинированного.

Лосось. В список можно включить любую жирную рыбу: тунца, скумбрию, сардины. Она снижает риск артрита, заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии. Но покупай ту, которую выловили в море, а не вырастили искусственно — в ней меньше токсичных веществ. Ешь на завтрак или ужин — если готовить на пару, в ней содержится немного калорий.

Авокадо. Больше 80% состава — те самые натуральные, полезные, насыщенные жиры. Поэтому злоупотреблять не стоит, а съедать в день половину или целый — необходимо. Добавляй в салаты, делай смузи или ешь с цельнозерновыми тостами. Большой плюс состава — витамины группы B и клетчатка, которая нормализует пищеварение.

Сыр. Помимо жиров, в нем много белка и кальция, которые из этого продукта усваиваются не хуже, чем из молока (отличный вариант, если у тебя лактозная непереносимость). Аминокислоты, которые тут тоже в избытке, помогают клеткам работать активнее. Добавлять можно в любое блюдо, но как всегда, знать меру.