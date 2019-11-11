Деми Роуз перешла на сторону блондинок и напрочь забыла про скромность

Популярная 24-летняя британская модель решила подбодрить фанатов перед рабочей неделей и поделилась новой порцией прекрасного. Девушка показала изумительный ночной пейзаж с балкона, и самым изумительным в нём была, разумеется, сама Деми, пишет Лайф.
Деми Роуз всегда тщательно продумывает свои образы, выбирая наиболее выигрышное и классическое сочетание цветов. Но в этот раз, помня о последнем смелом костюме на Хэллоуин, девушка решила развить тему кукольной блондинки и снялась в ярко-жёлтом купальнике.
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Светлый парик и белая резинка для волос дополнили образ Барби, как и розовая помада с густым хайлайтером. Фото Деми подписала так: "Здесь лучше всего". Скорее всего, речь шла об Ибице, где модель проводила очередной отпуск. Из-за ночной темноты и ярких софитов фотографа пейзаж прекрасной Испании было не разглядеть, но, судя по комментариям, никто не ушёл обделённым.
Ты самая лучшая куколка,
Малышка, ты совершенно потрясающая,
У меня теперь новые обои на телефоне, спасибо,
- написали поклонники.