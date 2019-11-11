Просто и вкусно: пирожки из пресного теста с яблоками

Маленькие пирожки с яблоками хорошо смотрятся на праздничном столе, их можно брать с собой на работу для перекуса и давать детям в школу, упаковав в контейнер, советует «Домашний Очаг».
Время подготовки - 1ч
Время приготовления - 30 мин
Общее время приготовления - примерно 1ч 30 мин
Для начинки
Яблоки - 700 г
Сахар - 100 г
Масло сливочное - 50 г
Корица молотая - 1 щепотка
Крахмал - 1чайная ложка
Для теста
Мука - 3 стакана
Масло сливочное - 120 г
Сыр «Маскарпоне» - 85 г
Яйца - 1 штука
Сахар - 1 стакан
Разрыхлитель (пекарский порошок) - 1 чайная ложка
Корица молотая - 1 щепотка
Соль - 1 щепотка
Цедра лимона (натертая) - 2 чайные ложки
Ванилин - 1 щепотка
Приготовьте начинку из яблок заранее и храните в холодильнике.
Способ приготовления
Для теста взбейте миксером сливочное масло и сахар, около 5 минут. Добавьте яйцо, взбейте. Добавьте сливочный сыр, молоко и ванилин,снова взбейте до однородности.
Смешайте муку, разрыхлитель, лимонную цедру и соль, добавьте в сливочно-яичную массу и замесите тесто миксером.
Сформуйте из теста лепешку, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 1 час.
Для начинки яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками со стороной 1 см, полейте соком лимона и перемешайте.
В сковороде растопите масло, выложите яблоки и тушите 5 минут, выпаривая сок. Посыпьте яблоки сахаром и корицей, а если сока много, то и крахмалом, готовьте, помешивая, еще 5 минут.
Переложите начинку в миску шумовкой, оставив на сковороде весь сок, чтобы начинка стала гуще. Дайте остыть.
Разделите охлажденное тесто пополам. На посыпанной мукой поверхности раскатайте одну половину теста в пласт толщиной 3 мм. Стаканом вырежьте из теста семь кружков диаметром 10 см.
Переложите кружки на противень с бумагой, поставьте в холодильник на 30 минут. Повторите процесс раскатывания, вырезания кружков и охлаждения с оставшимся тестом.
Выньте заготовки для пирожков из холодильника. Выложите ложку яблочной начинки на половину каждого кружочка. Смажьте края теста водой и сложите кружки пополам, образуя полукруг. Края пирожков соедините и защипните. Повторите все с оставшимся тестом.
Смешайте оставшийся сахар с корицей в миске. Кисточкой смажьте пирожки холодной водой и посыпьте сахаром с корицей.
Выпекайте пирожки около 20 минут в разогретой до 190 °С духовке. Выньте из духовки и дайте полностью остыть.
Тесто также можно приготовить заранее и хранить в морозильнике в течение 1 месяца.