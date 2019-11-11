Как приучить ребенка есть овощи: пять ценных советов родителям

Овощи должны быть в рационе каждого человека. Диетологи советуют добавлять их в каждый прием пищи, причем на ужин в вашей тарелке их должно быть больше всего. Но часто родители жалуются, что дети отказываются есть овощи, пишет Сегодня.
Вашему вниманию пять ценных советов, как приучить ребенка есть овощи.
1. Регулярно предлагайте овощи ребенку
Новые игрушки дети любят, а вот новые продукты – далеко не всегда воспринимаются положительно. Тут важно не терять веру и регулярно предлагать ребенку овощи. Главная задача родителей сделать овощи привычными, а не давать их "по праздникам".
2. Не заставляйте
Как и любой взрослый, ребенок может просто не любить какие-то овощи. Благо, что их есть множество и вы всегда можете подобрать тот, который понравиться ребенку: вместо цветной капусты – редис, вместо брокколи – перец, вместо свеклы – кольраби и так далее. Ни в коем случае не заставляйте ребенка есть те овощи, которые он не любит, иначе его нелюбовь распространиться на все овощи и может стать протестом.
3. Личный пример
Если вы будете заставлять ребенка есть овощи, а сами в это время будете есть сосиски с кетчупом, то, скорее всего ваши попытки останутся безуспешными. Дети больше реагируют и смотрят на то, что вы делаете, а не на то, что говорите. А если еще ваши слова и действия отличаются, тогда у ребенка и вовсе может пропасть доверие к вам.
4. Экспериментируйте с подачей
Какие-то овощи можно запекать, какие-то варить, другие можно есть сырыми. Подключите фантазию не только с приготовлением, а и с подачей. Отличный пример – производители конфет, которые делают яркие обертки и фантазируют с формами. Возьмите пергамент для выпечки и создайте с него конверт, овощи нарежьте мелкой соломкой или шариками и эта подача точно заинтересует ребенка.
5. Доступные овощи
Если у вас овощи будут на видном месте – ребенок рано или поздно захочет их попробовать. А если посреди кухонного стола у вас стоит ваза с конфетами и печеньем, тогда не удивляйтесь почему овощи не в приоритете у вашего ребенка. Сюда можно положить сельдерей, арбузную редьку, морковку. Малого того, что они красиво выглядят и их легко есть, так они еще и очень полезные.
Без примера и участия родителей ребенок не научиться есть полезные продукты. Показывайте, рассказывайте, пробуйте вместе и увидите, что хоть и не сразу, но ребенок найдет те овощи, которые нравятся ему.