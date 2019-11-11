Кейт против Меган: битва герцогинь в элегантных черных нарядах

Британская королевская семья собралась на балконе, чтобы наблюдать праздничный парад в честь памяти героев британской армии и ветеранов войны, пишет Русский TVNET. Все дамы выглядели в едином стиле - элегантно одеты в черное. Конечно, неотъемлемой частью образа в тот день была шляпа. Как вы считаете, кому из дам удалось предстать более элегантной? Британская королевская семья собралась на балконе, чтобы наблюдать праздничный парад в честь памяти героев британской армии и ветеранов войны. Все дамы выглядели в едином стиле - элегантно одеты в черное. Конечно, неотъемлемой частью образа в тот день была шляпа. Как вы считаете, кому из дам удалось предстать более элегантной?