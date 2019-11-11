Как привлечь мужчину: любовь и брак по фен-шуй

Умея правильно обращаться с энергиями, мы можем привлечь в свою жизнь желаемое: благополучие, деньги, удачу, гармонию, притянуть энергии здоровья и даже ускорить карьерный рост. И, конечно, «позвать» в свою жизнь счастливую любовь. Эксперты astro7.ru рассказали о том, как использовать фэншуй для привлечения любви.

Общие правила феншуй

1. Уборка

Как мы знаем, уборка — это самое первое правило для любой практики, будь то очищение от негатива или привлечения чего бы то ни было. Именно с нее стоит начинать практически всегда. Это освобождает от энергий прошлого, которые мешают обрести любовь в настоящем, и открывает пространство для потоков энергии, наполняющих дом новой любовью. Избавьтесь от вещей и подарков ваших бывших — выбросьте, раздайте, раздарите. В конце концов, можете их продать. Если вы хотите привлечь мужчину, оставлять у своей кровати фото, на котором изображены ваши прошлые отношения — вариант тупиковый.

2. Парные предметы

Если ваша квартира похожа на келью монаха аскета, в которой красуются одинокая табуретка, одинокая подушка, одинокая кружка и одинокая же ложка — это явный признак одинокой женщины, которая вряд ли скоро найдет вторую половину. Преобразуйте свое пространство так, как будто вас уже под этой крышей живет двое. Двуспальная кровать, две подушки, парные столовые приборы и посуда. Никаких грустных и одиноких людей на фотографиях и картинах. Одиноким статуэткам не место в доме, где хотят найти любовь. Пусть ваши статуэтки будут парными, как, впрочем, и другие предметы декора.

3. Цветы любви по фен-шуй

Хорошо помогают притянуть к себе мужчину изображения цветов. С этим хорошо справляются орхидеи и розы. Однако пионы по феншуй — безусловные лидеры в деле привлечения партнера. Они символизируют любовь в доме, счастье в личной жизни, сулят скорое замужество и благополучный брак. Не забывайте про них. Вы можете носить брелоки с пионами, какие-то украшения, а можете поместить пионы в интерьер. Например, приобрести картину, на которой будут изображены пионы.

4. Равновесие энергий инь и ян