Как привлечь мужчину: любовь и брак по феншуй

Феншуй — древняя китайская система, которая помогает обрести гармонию с окружающим миром. Она основана на обмене энергиями между человеком и природой, пишет astro7.ru.
Умея правильно обращаться с энергиями, мы можем привлечь в свою жизнь желаемое: благополучие, деньги, удачу, гармонию, притянуть энергии здоровья и даже ускорить карьерный рост. И, конечно, «позвать» в свою жизнь счастливую любовь. Эксперты astro7.ru рассказали о том, как использовать фэншуй для привлечения любви.
Общие правила феншуй
1. Уборка
Как мы знаем, уборка — это самое первое правило для любой практики, будь то очищение от негатива или привлечения чего бы то ни было. Именно с нее стоит начинать практически всегда. Это освобождает от энергий прошлого, которые мешают обрести любовь в настоящем, и открывает пространство для потоков энергии, наполняющих дом новой любовью. Избавьтесь от вещей и подарков ваших бывших — выбросьте, раздайте, раздарите. В конце концов, можете их продать. Если вы хотите привлечь мужчину, оставлять у своей кровати фото, на котором изображены ваши прошлые отношения — вариант тупиковый.
2. Парные предметы
Если ваша квартира похожа на келью монаха аскета, в которой красуются одинокая табуретка, одинокая подушка, одинокая кружка и одинокая же ложка — это явный признак одинокой женщины, которая вряд ли скоро найдет вторую половину. Преобразуйте свое пространство так, как будто вас уже под этой крышей живет двое. Двуспальная кровать, две подушки, парные столовые приборы и посуда. Никаких грустных и одиноких людей на фотографиях и картинах. Одиноким статуэткам не место в доме, где хотят найти любовь. Пусть ваши статуэтки будут парными, как, впрочем, и другие предметы декора.
3. Цветы любви по фен-шуй
Хорошо помогают притянуть к себе мужчину изображения цветов. С этим хорошо справляются орхидеи и розы. Однако пионы по феншуй — безусловные лидеры в деле привлечения партнера. Они символизируют любовь в доме, счастье в личной жизни, сулят скорое замужество и благополучный брак. Не забывайте про них. Вы можете носить брелоки с пионами, какие-то украшения, а можете поместить пионы в интерьер. Например, приобрести картину, на которой будут изображены пионы.
4. Равновесие энергий инь и ян
Тем, кто хочет выйти замуж, хочет, чтобы появился достойный муж в доме, следует внимательно следить за тем, чтобы мужская и женская энергии были уравновешены. Если у вас розовые обои, всюду разбросаны женские мелочи (украшения, косметика, духи, шпильки и прочие женские штучки), все в рюшках и больше похоже на домик куклы Барби — места мужской энергии в вашем доме просто нет. Только впуская мужскую энергию, вы сумеете завлечь парня. Подумайте о том, что бы подошло мужчине, освободите ему место в вашей квартире. Храните «женские штучки» в специально отведенном месте, не на виду, смените цветовую гамму жилища на такую, которая больше понравится мужчине и будет по душе вам, выделите в шкафу полку для мужских вещей и т. д. Если вы почувствуете, что, превращая «домик Барби» в место, в котором будет комфортно и мужчине, вам стало остро не хватать женской энергии, повесьте картину в спальню. На этой картине должна быть изображена Луна, она и будет вас подпитывать женской энергией.
Организация пространства в доме
Чтобы обрести личное счастье, большое внимание нужно уделить планировке в доме. Возможно, вам придется взяться за перестановку мебели по правилам феншуя для избавления от одиночества и привлечения мужчины. Особо тщательно следует организовывать пространство спальни.
Зеркала должны висеть так, чтобы не отражать дверей и лестниц, чтобы через них не «утекала» положительная энергия. По этой же причине зеркало в спальне — неудачное решение.
Отдайте предпочтение столам без острых углов, которые «рассекают» пространство, отделяют людей друг от друга. Лучше использовать столы круглой или овальной формы.
Кресла и диваны должны быть расположены так, чтобы находящийся в них человек не сидел спиной к дверям и окнам.
Лучше, если у мебели будут ножки — чтобы под диваном или под креслом не затаивалась энергия.
От нефункциональной, лишней мебели следует избавиться.
Кровать напротив двери ставить не нужно, лучше, если она будет скрыта от глаз. Спать на ней ногами к двери — плохая затея.
Спальня не должна быть проходной. В идеале — это отдельно помещение с закрывающейся дверью.
Выбирайте двуспальную кровать.
Детским вещам и игрушкам не место в спальне. Они помешают привлечь к вам мужчину.
Украсьте спальню символами любви и верности.
Талисманы любви
Зона любви — юго-западный сектор дома. Поэтому будет неправильным поставить туда рабочий стол, на юго-западе рекомендуется организовать «островок любви». Именно там нужно «поселить» талисманы, привлекающие и оберегающие любовь.
Цветами любви оказываются желтые, коричневые и бежевые оттенки. Поставьте там талисманы таких цветов. Для того, чтобы активировать энергию любви, добавьте Огня. Это могут быть как символы огня (например, красные треугольники), так и его источник (к примеру, пару красных свечей). Свечи время от времени нужно зажигать, любоваться их пламенем и думать в этот момент о большой и счастливой любви, которая к вам придет. Кроме свечей и треугольников, расположите в вашей зоне любви и другие талисманы. Не забывайте о том, что любые предметы, помещенные в этот сектор, должны быть парными.
Какие талисманы и символы любви использовать?
1. Птицы. Они символизируют верность и любовь. Это могут быть статуэтки лебедей или журавлей, кто-то предпочитает пару голубей. А самым лучшим любовным талисманом станут яркие уточки-мандаринки.
2. Пионы. Любые предметы с их изображением подойдут.
3. Привычные нам сердечки. Их тоже должно быть два.
4. Восточный знак «двойного узла».
5. Хорошо использовать в этой зоне любовные талисманы из розового кварца, натурального камня, «настроенного» на любовную энергию. Самым лучшим любовным талисманом станут яркие уточки-мандаринки.