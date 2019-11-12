Мужчины рассказали, какой цвет женского нижнего белья им нравится

Достаточно выбрать правильный цвет, который будет будоражить мужские умы. Несколько лет назад был проведен эксперимент и результат был неожиданный. Хотите узнать, какой цвет выбрали большинство мужчин?

9. Зеленый

Занял последнее место в рейтинге, и неудивительно. Зеленый никогда не считался сексуальным цветом. Вряд ли кому-то он нравится, и на первый взгляд ассоциируется с чем-то заплесневелым. Он также не подходит никому под оттенок кожи.

8. Коричневый

Цвет элегантный, но не вызывающий, он ассоциируется с природой, но его оттенки редко используется в моде, особенно, если это касается нижнего белья.

7. Фиолетовый

Цвет модный, смотрится свежо и ассоциируется с будуаром. Но оказывается, что мужчинам не нравятся полумеры. Они предпочитают несколько другие оттенки.

6. Розовый

Это очень женский оттенок. Оказывается, что розовое нижнее белье подходит скорее маленькой девочке, чем взрослой женщине. Этот оттенок слишком сладкий и немного наивный.

5. Красный

Безоговорочный номер один, если речь идет о сексуальном женском белье. Но, с другой стороны, мужчины им уже пресытились, поэтому он занял не первое место.

4. Серый

Вроде ничем не примечательный цвет. Но мужчинам очень нравится. В первую очередь потому, что ассоциируется со свободой и спортивным образом жизни (классические спортивные брюки разработаны из серого хлопка).

3. Синий

Немногие женщины любят нижнее белье синего цвета. По мнению мужчин, синий ассоциируется у них с изысканностью и роскошью. Поэтому стоит приобрести один комплектик синего цвета.

2. Черный

Черный - абсолютная классика в моде. У каждой женщины должно иметься в гардеробе маленькое черное платье. Теперь выяснилось, что черные трусики и бюстгальтер тоже должны быть у каждой женщины. Потому что мужчинам он нравится.

1. Белый