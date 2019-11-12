Специалист рассказал о причинах кровотечений после интима

Причин для появления кровянистых выделений после полового акта может быть несколько, и все они требуют правильного лечения. Даже если кровотечение не сопровождается болевыми ощущениями, просто не обращать внимания на такой симптом — ни в коем случае нельзя, подчеркнула в интервью Insider гинеколог Донника Мур из штата Нью-Джерси.
У молодых женщин наиболее распространенной причиной безболезненного вагинального кровотечения после секса бывает цервикальное воспаление, то есть воспаление тканей в области соединения матки и влагалища. Это случается при хронической бактериальной или вирусной инфекции влагалища, такой, как хламидиоз, гонорея, герпес.
Другой причиной появления кровянистых выделений могут быть полипы в шейке матки. Они встречаются примерно у 2-5 процентов женщин. Иногда в результате фрикций при вагинальном половом акте полипы начинают кровоточить.
Кровь после секса также может быть связана с повреждением слизистой оболочки влагалища. Это может случиться при введении тампона или во время петтинга. При вагинальном сексе эта царапина начинает кровоточить. В этом случае необходимо на некоторое время воздержаться от любой пенетрации влагалища, не вводить в него ничего: ни тампон, ни пальцы, ни половой член — до полного заживления пореза.
Вагинальное кровотечение иногда наблюдается в самом начале беременности, в фазе имплантации оплодотворенной яйцеклетки в слизистую матки. Имплантационное кровотечение в период с шестого по двенадцатый день после зачатия встречается примерно у трети женщин. И наконец, наиболее серьезной причиной появления крови после секса может быть рак шейки матки. Чаще всего такой диагноз ставят женщинам в возрасте от 35 до 44 лет. Но в любом случае, чтобы исключить такую возможность, нужно сдать необходимые анализы.