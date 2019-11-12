Рецепт невероятно вкусного шоколадно-миндального пирога с апельсинами

Шоколад и апельсины – классическое кулинарное сочетание. Сегодня мы расскажем, как приготовить потрясающий домашний пирог с черным шоколадом, миндальной мукой и цитрусовой цедрой.

Такой десерт вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому его желательно остудить до комнатной температуры, а затем поставить на несколько часов в холодильник.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Черный шоколад, порезанный на кусочки, – 170 г

Апельсины – 2 шт.

Несоленое сливочное масло комнатной температуры – 170 г

Сахар – 1 чашка

Яйца комнатной температуры – 4 больших

Молотый миндаль – 1 2/3 чашки

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 °С. Смазать маслом форму диаметром 23 см и застелить дно бумагой для выпечки. На водяной бане растопить шоколад, следя за тем, чтобы он не подгорел. Снять с бани и оставить остывать. Если шоколад начнет густеть, то вернуть на водяную баню на несколько секунд. Помыть апельсины и натереть цедру в миску, в которой вы будете готовить тесто. Добавить размягченное масло и сахар. Взбивать на средней скорости в течение 3-5 минут, время от времени соскабливая тесто лопаткой со стенок. Продолжая помешивать, добавить по одному яйца и взбивать еще 3 минуты. Масса должна увеличиться в объеме. Добавить растопленный шоколад и молотый миндаль, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. Вылить массу в форму и выпекать 40-45 минут. Готовность проверить зубочисткой – к ней может прилипнуть несколько крошек.

Как сделать шоколадную глазурь для пирога