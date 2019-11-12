Готовим быстрый кекс на сметане в духовке

Не знаете, как использовать остатки сметаны? «Сегодня» предлагает испечь на их основе вкусный домашний кекс с чаю.
Вам нужно будет только хорошо взбить все ингредиенты для теста, перелить его в форму и печь до готовности.
Время приготовления:
1 час 15 минут
Калорийность:
364 ккал на 100 г
Ингредиенты:
280 г муки
200 г сметаны
200 г сахара
3 яйца
1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем.
Не прекращая взбивать, добавить сметану.
Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см.
Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа.
Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.
Полезные советы
Вы можете использовать сметану любой жирности; в кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы; кекс можно есть как теплым, так и холодным; нотовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.
Приятного аппетита!