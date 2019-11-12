Готовим быстрый кекс на сметане в духовке

Вам нужно будет только хорошо взбить все ингредиенты для теста, перелить его в форму и печь до готовности.

Вы можете использовать сметану любой жирности; в кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы; кекс можно есть как теплым, так и холодным; нотовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.