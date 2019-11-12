Вт, 12.11.2019

Готовим быстрый кекс на сметане в духовке

Кекс. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Не знаете, как использовать остатки сметаны? «Сегодня» предлагает испечь на их основе вкусный домашний кекс с чаю.

Вам нужно будет только хорошо взбить все ингредиенты для теста, перелить его в форму и печь до готовности.

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

364 ккал на 100 г

Ингредиенты:

280 г муки

200 г сметаны

200 г сахара

3 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем.

Не прекращая взбивать, добавить сметану.

Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.

Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см.

Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа.

Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.

Полезные советы

Вы можете использовать сметану любой жирности; в кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы; кекс можно есть как теплым, так и холодным; нотовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.

Приятного аппетита!

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