Вт, 12.11.2019

Батрутдинов показал претенденток на свое сердце, опубликовав откровенные фото

Тимур Батрутдинов

ФОТО: Instagram

41-летний артист хотя и слывет закоренелым холостяком, вниманием девушек точно никогда не был обделен, пишет Life.

Тимур сейчас активно ищет себе пару в рамках проекта «План Б», где его напарницей по поиску любви выступает Ольга Бузова. За сердце ведущего борется несколько красавиц. И вот резидент Comedy Club решил показать несколько жарких снимков со съtмок, которые остались за кадром.

Батрутдинов позировал у водопада в окружении длинноногих девушек в купальниках, которые страстно прильнули к оголенному торсу артиста. При этом Тимур указал, что они вели бы себя еще более раскованно, если бы не присутствие рядом камер.

На нашем совместном свидании мы с девочками окончательно привыкли к тому, что нас снимают камеры. И я наконец-то увидел моих красавиц в купальниках. Хотя, если б не было камер, мы бы наверняка вели себя еще более дико,

 — сказал Тимур.

Но снимками близкий друг Бузовой не ограничился, поделившись видео, которое назвал брачным танцем. Там Тимур продемонстрировал стоящим в воде девушкам свой эффектный заплыв.   

Пока идет реклама, выложу свой закадровый брачный танец перед девочками, Батрфлай — полет Батра,

— прокомментировал видео Батрутдинов.

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