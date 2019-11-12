Батрутдинов показал претенденток на свое сердце, опубликовав откровенные фото

41-летний артист хотя и слывет закоренелым холостяком, вниманием девушек точно никогда не был обделен, пишет Life.
Тимур сейчас активно ищет себе пару в рамках проекта «План Б», где его напарницей по поиску любви выступает Ольга Бузова. За сердце ведущего борется несколько красавиц. И вот резидент Comedy Club решил показать несколько жарких снимков со съtмок, которые остались за кадром.
Батрутдинов позировал у водопада в окружении длинноногих девушек в купальниках, которые страстно прильнули к оголенному торсу артиста. При этом Тимур указал, что они вели бы себя еще более раскованно, если бы не присутствие рядом камер.
На нашем совместном свидании мы с девочками окончательно привыкли к тому, что нас снимают камеры. И я наконец-то увидел моих красавиц в купальниках. Хотя, если б не было камер, мы бы наверняка вели себя еще более дико,
— сказал Тимур.
Но снимками близкий друг Бузовой не ограничился, поделившись видео, которое назвал брачным танцем. Там Тимур продемонстрировал стоящим в воде девушкам свой эффектный заплыв.
Пока идет реклама, выложу свой закадровый брачный танец перед девочками, Батрфлай — полет Батра,
— прокомментировал видео Батрутдинов.