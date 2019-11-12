Как помириться с мужчиной по знаку Зодиака

Астрологи полагают, что знак Зодиака определяет многие личностные качества человека. В том числе и его обидчивость. Так что по знаку Зодиака можно быстрее помириться с человеком, избежав неприятных последствий.
Не всегда все в отношениях гладко: даже в самых романтичных парах и крепких семьях случаются разлады. Чтобы быстрее извиниться после ссоры, перевернуть неприятную страницу и продолжить строить счастливое совместное будущее, можно учесть зодиакальные особенности партнера. Только не забудьте проверить мужчину на манипулятивность: вдруг это ваш партнер неправ, и вовсе не вам нужно в этот раз идти на примирение?
Мужчина-Овен
Чтобы помириться быстрее с партнером-Овном, лучше от слов перейти к делу и заняться исправлением своих ошибок. Заметив ваши действия, он сам пойдет на примирение, ведь импульсивные Овны не только быстро обижаются, но и легко отходят от негативных эмоций, вспылив понапрасну.
Мужчина-Телец
Помириться с Тельцом тоже проще всего без лишних слов. Можно сделать давнее дело, которое вы обещали довести до конца, а времени все не было. Или взяться за какое-то начинание сообща. Даже если поначалу он будет ворчать и обижаться, надолго его не хватит, он заведет с вами разговор, и можно считать, что первый шаг в сторону мира сделан.
Лучше всего с таким мужчиной мириться через неожиданный сюрприз. Можно пригласить его внезапно на свидание, удивить каким-то презентом, сообщить новость, которую он не ожидал услышать. Даже розыгрыш будет уместным, если только он не злой и не бьет по болевым точкам. Кстати, чувство юмора тоже очень выручит партнершу Близнецов в щекотливой ситуации, если вина лежит на ней.
Мужчина-Рак
Чтобы оттаял такой супруг или партнер, необходимо пойти на серьезный разговор. Только не нужно его анонсировать, начиная со слов вроде: «Милый, нам надо серьезно поговорить». Просто кратко начните беседу, проговорите, в чем вы видите причину ссоры, предложите ваше решение проблем. Наверняка мужчина-Рак пойдет на компромисс или на диалог, а там и конфликт угаснет сам собой.
Мужчина-Лев
Астрологи регулярно предостерегают Львов, что те падки на лесть, и конечно, Львы далеко не всегда помнят чужие предостережения. Поэтому мужчине-Льву можно льстить, хвалить его, восхищаться им, а он и не заподозрит, что здесь что-то не так. Но на самом деле усердствовать, конечно, не стоит, особенно если вина на нем. Но если виноваты вы — начните беседу с комплимента в его адрес. Скорее всего, такой подход поможет скорее помириться.
Мириться с Девой лучше простым и понятным действием. Даже если вы в ссоре — возьмите его за руку на улице, обнимите перед сном. Ясный тактильный контакт скажет все лучше слов, Дева наверняка поймет общий ход ваших мыслей и прочтет по вам намерение пойти на мировую. А остальные разногласия вылечит время.
Мужчина-Весы
С Весами тоже необходимо поговорить, раскрыв перед ними все карты и козыри. Пусть партнер-Весы не сомневается в вашей честности и будет в курсе вашей точки зрения. Готовность к открытому диалогу подкупает представителей данного знака Зодиака, и они первые решают зарыть топор войны и отправиться уже с партнершей на любовное свидание.
Мужчина-Скорпион
Помириться со Скорпионом намного проще, будучи сильной и независимой дамой. С партнером этого знака Зодиака женщины часто мирятся, предварительно выяснив отношения. Страстное примирение после бурной ссоры — классическая картина. Однако важно понимать, что дело не должно доходить до абьюза, иначе мы имеем не примирение влюбленных, а типичную созависимость, которая не доведет до добра.
Мужчина-Стрелец
Помириться с мужчиной-Стрельцом проще всего, исправив собственные ошибки. Если же «накосячил» он, то лучше просто подождать: Стрельцы не злопамятны, мужчины этого знака спокойно признают свои осечки и извиняются перед партнершами, не боясь, что этот поступок заденет их мужское эго.
Мужчина-Козерог
Мужчину, рожденного под этим созвездием, проще всего увлечь разговором. Можно заговорить на отвлеченную тему, он втянется, растает, начнет отвечать, и ссора сгладится из его памяти словно сама собой. А вот долгих разговоров с анализом конфликта Водолей не любит: ему физически становится душно и нехорошо, и это вовсе не способствует скорому примирению.
Мужчина-Рыбы
С Рыбами лучше честно и подробно все проговорить, чтобы не было размолвки и недопонимания. Вот в этом случае реальные поступки или беседы о высоком могут не сработать: Рыбы просто решат, что вы пытаетесь «откупиться» или переводите тему. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не жалеть слов, ведь слова могут не только наносить душевные раны, но и залечивать их.