Как помириться с мужчиной по знаку Зодиака

Не всегда все в отношениях гладко: даже в самых романтичных парах и крепких семьях случаются разлады. Чтобы быстрее извиниться после ссоры, перевернуть неприятную страницу и продолжить строить счастливое совместное будущее, можно учесть зодиакальные особенности партнера. Только не забудьте проверить мужчину на манипулятивность: вдруг это ваш партнер неправ, и вовсе не вам нужно в этот раз идти на примирение?

Мужчина-Овен

Чтобы помириться быстрее с партнером-Овном, лучше от слов перейти к делу и заняться исправлением своих ошибок. Заметив ваши действия, он сам пойдет на примирение, ведь импульсивные Овны не только быстро обижаются, но и легко отходят от негативных эмоций, вспылив понапрасну.

Мужчина-Телец

Помириться с Тельцом тоже проще всего без лишних слов. Можно сделать давнее дело, которое вы обещали довести до конца, а времени все не было. Или взяться за какое-то начинание сообща. Даже если поначалу он будет ворчать и обижаться, надолго его не хватит, он заведет с вами разговор, и можно считать, что первый шаг в сторону мира сделан.

Мужчина-Близнецы

Лучше всего с таким мужчиной мириться через неожиданный сюрприз. Можно пригласить его внезапно на свидание, удивить каким-то презентом, сообщить новость, которую он не ожидал услышать. Даже розыгрыш будет уместным, если только он не злой и не бьет по болевым точкам. Кстати, чувство юмора тоже очень выручит партнершу Близнецов в щекотливой ситуации, если вина лежит на ней.

Мужчина-Рак

Чтобы оттаял такой супруг или партнер, необходимо пойти на серьезный разговор. Только не нужно его анонсировать, начиная со слов вроде: «Милый, нам надо серьезно поговорить». Просто кратко начните беседу, проговорите, в чем вы видите причину ссоры, предложите ваше решение проблем. Наверняка мужчина-Рак пойдет на компромисс или на диалог, а там и конфликт угаснет сам собой.

Мужчина-Лев

Астрологи регулярно предостерегают Львов, что те падки на лесть, и конечно, Львы далеко не всегда помнят чужие предостережения. Поэтому мужчине-Льву можно льстить, хвалить его, восхищаться им, а он и не заподозрит, что здесь что-то не так. Но на самом деле усердствовать, конечно, не стоит, особенно если вина на нем. Но если виноваты вы — начните беседу с комплимента в его адрес. Скорее всего, такой подход поможет скорее помириться.

Мужчина-Дева

Мириться с Девой лучше простым и понятным действием. Даже если вы в ссоре — возьмите его за руку на улице, обнимите перед сном. Ясный тактильный контакт скажет все лучше слов, Дева наверняка поймет общий ход ваших мыслей и прочтет по вам намерение пойти на мировую. А остальные разногласия вылечит время.

Мужчина-Весы