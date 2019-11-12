Вы только посмотрите, какие красотки пришли в Таллинне на мастер-класс стилиста Ольги Быковой о деловом стиле!

На прошлой неделе состоялся мастер-класс стилиста Ольги Быковой «Принципы Делового Стиля», на который собрались представительницы деловой сферы Таллинна.
По словам Ольги Быковой, даже в офис можно одеваться так, чтобы не выглядеть скучно.
Интересно было узнать, что в деловом стиле существуют три направления: smart casual (расслабленный), city casual (база делового стиля) и business formal (строгий стиль бизнесменов и политиков).
Как отметила стилист, «создание качественного делового образа особенно важно в наши дни. Давайте рассмотрим на примере двух представителей бизнес-элиты. Первый одет не слишком стильно и не особо актуально, на нем костюм устаревшего фасона, который скучен и непривлекателен. Такой образ ничего хорошего не скажет о нем деловым партнерам. Другой привлекает к себе внимание идеально скроенным костюмом актуальной расцветки. Такой образ приятен глазу, с таким человеком хочется общаться, работать и подписывать крупный контракт». Словом, если вы хотите, чтобы с вами считались в деловой среде, одевайтесь так, как будто уже взобрались на вершину карьерной лестницы и знаете все секреты бизнес-поведения.
Партнерами мастер-класса Ольги Быковой стали крупные бренды, которые и показали гостям на практике, как подбирать правильные часы к деловому костюму, какие парфюмы предпочесть, если ты занят в сфере бизнеса, какие ароматы для офиса и дома являются существенной частью делового имиджа, какой макияж уместен на собеседованиях и на работе в конторе.