Вы только посмотрите, какие красотки пришли в Таллинне на мастер-класс стилиста Ольги Быковой о деловом стиле!

Как отметила стилист, «создание качественного делового образа особенно важно в наши дни. Давайте рассмотрим на примере двух представителей бизнес-элиты. Первый одет не слишком стильно и не особо актуально, на нем костюм устаревшего фасона, который скучен и непривлекателен. Такой образ ничего хорошего не скажет о нем деловым партнерам. Другой привлекает к себе внимание идеально скроенным костюмом актуальной расцветки. Такой образ приятен глазу, с таким человеком хочется общаться, работать и подписывать крупный контракт». Словом, если вы хотите, чтобы с вами считались в деловой среде, одевайтесь так, как будто уже взобрались на вершину карьерной лестницы и знаете все секреты бизнес-поведения.