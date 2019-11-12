Смотрите, какие утонченные гостьи собрались на вечеринку «Джаз-модерн во дворце Кадриорг»

В то время, как мы знаем, миром правили гармония, довольство и достаток, и все женщины хотели быть свободными, женственными и красивыми. Стиль джаз - модерн или стиль эпохи Гэтсби - один из наиболее утонченных стилей, пользующийся популярностью до сих пор. Его отличает женственность, красота, изысканность, сексуальность и огромная внутренняя свобода. Он сформировался в период, когда девушки, как правило из высшего общества, поняли, что они могут быть так же сильны как и мужчины, и некоторые даже вели войну против викторианских бабушек. Этот стиль прожил недолго - до Великой депрессии, но оказался настолько сильным и ярким, что будоражит сердца до сих пор. Изящные наряды того времени и были продемонстрированы на вечере. Отметим, что все костюмы находятся в частной коллекции дизайнера Марианны Руссиян.