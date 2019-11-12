Смотрите, какие утонченные гостьи собрались на вечеринку «Джаз-модерн во дворце Кадриорг»

9 ноября прошло блистательное мероприятие «Джаз-модерн во дворце Кадриорг», на котором гости окунулись в мир и атмосферу начала 20 века.
В то время, как мы знаем, миром правили гармония, довольство и достаток, и все женщины хотели быть свободными, женственными и красивыми. Стиль джаз - модерн или стиль эпохи Гэтсби - один из наиболее утонченных стилей, пользующийся популярностью до сих пор. Его отличает женственность, красота, изысканность, сексуальность и огромная внутренняя свобода. Он сформировался в период, когда девушки, как правило из высшего общества, поняли, что они могут быть так же сильны как и мужчины, и некоторые даже вели войну против викторианских бабушек. Этот стиль прожил недолго - до Великой депрессии, но оказался настолько сильным и ярким, что будоражит сердца до сих пор. Изящные наряды того времени и были продемонстрированы на вечере. Отметим, что все костюмы находятся в частной коллекции дизайнера Марианны Руссиян.
После такого потрясающего дефиле состоялось открытие модельной студии Yakobson model studio. Чем отличается эта студия от других? Тем же духом свободы. Гости увидели моделей, которым всего лишь 14 лет, и которым далеко за.... Но стиль эпохи Гэтсби любую женщину делает неповторимой.
Гостьей вечера стала Вероника Кнауб, обладающая редким колоратурным сопрано и являющаяся признанным эталоном красоты.