Красота Анны Седоковой: косметолог раскрывает секреты звезды

Популярная певица Анна Седокова — одна из самых привлекательных женщин современной российской эстрады. В 2002—2004 годах она была солисткой «золотого состава» знаменитой группы «ВИА Гра», а затем начала сольную карьеру. И мы прекрасно понимаем, насколько большую роль в популярности эстрадной певицы имеет ее привлекательная внешность, делающая исполнительницу еще и «секс-символом» эпохи.

Сейчас Анне 36 лет. Для современной женщины — не возраст, но годы все равно дают о себе знать. Однако Анна выглядит блестяще — на радость поклонникам и на зависть многим ровесницам и даже тем женщинам и девушкам, которые ее намного младше по возрасту. В чем же секрет небывалой свежести, бодрости и красоты певицы?

В своих многочисленных интервью Анна Седокова признается, что диеты ей даются тяжело. И это действительно так. Кому охота отказываться от вкусной еды? Но мы живем в XXI веке, и косметология в наши дни достигла большого прогресса. Поэтому Анна Седокова периодически проходит косметологические процедуры, следит за состоянием здоровья, кожи. Кстати, сама Анна подчеркивает, что обращается к косметологу не так часто, как хотелось бы — что поделать, постоянная занятость на сцене отнимает очень много времени.

Анна Седокова ФОТО: Instagram

Одна из самых частых манипуляций, к которым прибегает Анна, — миостимуляция. Эта процедура направлена на восстановление функциональной активности волокон мышечной ткани. Такой эффект достигается посредством воздействия на волокна мышечной ткани импульсов электрического тока.

Косметологические процедуры помогают Анне выглядеть в свои 36 на 20 с небольшим. Певица признается, что самое главное — получать наслаждение от каждой минуты жизни, а это возможно тогда, когда не только чувствуешь, но и видишь себя молодой. Многочисленные косметологические процедуры позволяют убрать с лица морщины, делают незаметными многие «возрастные» изъяны, которые присущи женщинам «за тридцать». И Анна, конечно, все эти процедуры проходит, чтобы сохранять свежесть кожи и ее здоровье.