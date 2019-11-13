Рот на замок: сексуальные лайфхаки, если нельзя шуметь

Случается, что страсть настигает в самый неожиданный момент: в гостях, дома, когда у вас гости или если за стеной спит ребенок. Это совсем не значит, что вы должны отказывать себе в удовольствии. Мы поделимся советами, чтобы ваш секс не стал очевидным фактом для людей вокруг, пишет Womanhit.
Включите музыку
Неплохой способ конспирации. Конечно, вам не удастся предаться страсти со всей отдачей, но лучше так, чем никак. Включать музыку нужно не слишком громко, иначе вы привлечете еще больше ненужного внимания. Лучше всего подходят инструментальные композиции, но не делайте акцент на том, что вы «идете послушать музыку» — она должна быть лишь фоном, а не поводом.
Сделайте это на полу
Никто не застрахован от скрипящей кровати, кроме того, у многих кроватей есть тяжелые изголовья, которые в самый неподходящий момент могут биться об стену. В этом случае лучше всего перетащить одеяла на пол и заняться сексом там. Можете прихватить подушку для большего удобства.
Смотрите друг другу в глаза
Еще один неплохой способ «тихого» секса. В позе, когда вы можете смотреть друг на друга и общаться без слов, обычно меньше всего звуков. Кроме того, можно заглушать друг друга поцелуями.
Запритесь в ванной
Этот вариант многие видели в романтических комедиях, когда главные герои оказываются в переполненном гостями доме. Однако такой способ довольно опасен, так как можно потерять равновесие и нанести увечия как себе, так и партнеру, особенно если в ванной мокро. И учтите, что кому-нибудь из гостей может понадобиться ванная комната, пока вы будете предаваться страсти — если санузел в доме один, подумайте, не станете ли вы причной раздраженной очереди гостей снаружи.