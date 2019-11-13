Рот на замок: сексуальные лайфхаки, если нельзя шуметь

Включите музыку

Неплохой способ конспирации. Конечно, вам не удастся предаться страсти со всей отдачей, но лучше так, чем никак. Включать музыку нужно не слишком громко, иначе вы привлечете еще больше ненужного внимания. Лучше всего подходят инструментальные композиции, но не делайте акцент на том, что вы «идете послушать музыку» — она должна быть лишь фоном, а не поводом.

Сделайте это на полу

Никто не застрахован от скрипящей кровати, кроме того, у многих кроватей есть тяжелые изголовья, которые в самый неподходящий момент могут биться об стену. В этом случае лучше всего перетащить одеяла на пол и заняться сексом там. Можете прихватить подушку для большего удобства.

Смотрите друг другу в глаза

Еще один неплохой способ «тихого» секса. В позе, когда вы можете смотреть друг на друга и общаться без слов, обычно меньше всего звуков. Кроме того, можно заглушать друг друга поцелуями.

Запритесь в ванной