Названо имя самого сексуального мужчины в мире

Я очень взволнован, но слегка напуган, потому что это большая ответственность. Все будут обсуждать, достаточно ли я сексуален, чтобы получить это звание. К тому же, в прошлом году выбрали Идриса Эльбу, что крайне несправедливо по отношению ко мне!