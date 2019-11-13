Названо имя самого сексуального мужчины в мире

Журнал People, ежегодно присваивающий одному из известных музыкантов, спортсменов или актеров звание самого сексуального мужчины из ныне живущих, сделал свой выбор: в 2019 году этого титула удостоен певец и композитор Джон Ледженд, пишет Супер.
40-летний музыкант известен своим сказочным голосом и талантом писать невероятно красивые песни о любви, многие из которых посвящены его супруге — модели Крисси Тиген. Кроме того, в 2018 году Джон стал одним из пятнадцати человек за всю историю, завоевавших все самые престижные премии в мире кино, музыки и театра: Эмми, Грэмми, Оскар и Тони.
Я очень взволнован, но слегка напуган, потому что это большая ответственность. Все будут обсуждать, достаточно ли я сексуален, чтобы получить это звание. К тому же, в прошлом году выбрали Идриса Эльбу, что крайне несправедливо по отношению ко мне!
— прокомментировал свою победу Джон.