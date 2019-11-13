Что вы делаете неправильно после стирки белья?

Так могут говорить только те, кто не сталкивается с этим процессом изо дня в день. Ведь сперва нужно рассортировать вещи, вынув их из корзины для белья, просмотреть и подготовить их к стирке, обработать пятна. Затем постирать, снова вынуть из барабана и развесить. Снять, отложить то, что необходимо погладить, убрать то, что гладить не нужно, отнести кое-что в детскую и разложить все по полкам. Процесс уже не кажется таким легким и несущественным. Он отнимает много времени, и если вы не хотите тратить его впустую, воспользуйтесь нашими советами. Они помогут вам избежать самых распространенных ошибок.

Ошибка №1

Оставлять вещи надолго в стиральной машине после стирки

Необходимо вынуть их сразу, иначе одежда сильно помнется и ее будет сложно разгладить. Если вы человек занятой и не имеете возможности сразу развешивать белье после стирки, используйте полезные функции стиральных машин. Выбирайте режим «легкая глажка». Машина в этом случае исключает промежуточный отжим, а во время полоскания добавляет большее количество воды, что сводит к минимуму образование складок на ткани. Используйте программу «отложенный старт», чтобы машина постирала белье к тому моменту, когда вы вернетесь с работы. И не перегружайте барабан. Белье не только сильнее помнется, но может также порваться и деформироваться.

Ошибка №2

Не встряхивать и не расправлять белье

Перед тем как разложить одежду на полках, встряхивайте ее хорошенько, расправляйте рюши и другую отделку. Так вещи ровнее укладываются, а следовательно меньше мнутся в стопках. Полотенца, например, будут более пушистыми.

Ошибка №3

Не учитывать тип ткани

Основное правило: одежду из легких тканей, шелка, нейлона, полиэстера, а также вещи сложного покроя лучше повесить на вешалки. Вязаные вещи и свитеры складываются легко и не мнутся в дальнейшем, так что их можно и сложить.

Ошибка №4

Складывать лифчики пополам

Если вы вкладываете одну чашечку лифчика в другую, это приводит к деформации и сбивает наполнитель. Раскладывайте их расправленными в ряд, вплотную друг за другом так, как это делают на полках в магазинах нижнего белья.

Ошибка №5

Скручивать носки в клубок

Такой способ деформирует эластичную ткань и растягивает резинки носков. Правильнее укладывать их вместе, согнув пополам.

Ошибка №6

Не учитывать фасон

Каждая вещь уникальна, поэтому прежде, чем ее сложить, учитывайте, где будет проходить складка. Например: если вы сложите тонкий шерстяной свитер или кофту пополам в длину, то складка ляжет прямо по центру. Похожая ситуация повторится и с классическими брюками. Их лучше вешать на специальные плечики с прищепками, закрепив за пояс или нижний край.

Ошибка №7

Хранить сложенные свитеры на верхних полках