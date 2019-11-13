Успеть за полчаса: как дома приготовить котлету по-киевски

Количество порций - 1

Время подготовки - 15 мин

Время приготовления - 15 мин

Общее время приготовления - примерно 30 мин

Ингредиенты

Куриная грудка - 1 штука

Сливочное масло - 20 г

Зелень - 5 г

Чеснок - 1 зубчик

Яйцо - 1 штука

Панировочные сухари - 20 г

Мука - 1 столовая ложка

Способ приготовления

Сливочное масло достаньте из холодильника и оставьте при комнатной температуре на полчаса - за это время оно станет мягким. Раздавите зубчик чеснока и мелко нарубите зелень. Смешайте с маслом. Заверните его в бумагу для выпечки или пищевую пленку и уберите в морозилку на 15 минут.

Положите куриную грудку на бумагу для выпечки, разрежьте ее вдоль, но не до конца. «Раскройте» грудку.

Накройте мясо вторым листом бумаги для выпечки и раскатайте грудку скалкой. Этот способ менее шумный отбивания мяса молоточком. Положите кусочек масла на широкую часть мяса, сверните один раз. Заверните края грудки, затем скрутите трубочку. Плотно прижмите мясо.

Разбейте яйцо в глубокой тарелке и перемешайте вилкой. В другую глубокую тарелку положите сухари.

В сотейник налейте масло (300-400 мл) и поставьте на огонь.

Котлету один раз обсыпьте мукой. Затем поместите в тарелку с яйцом и хорошо смажьте. Переложите котлету в тарелку с сухарями и хорошенько обваляйте мясо.