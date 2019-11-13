Смотрите, какую сногосшибательную вечеринку провел новый эстонский модный бренд Black Cherry

Праздничное настроение витает в воздухе, и эстонские бренды активно демонстрируют праздничные коллекции. В минувшую субботу модную вечеринку устроил фэшн-стартап Black Cherry.
Создательница бренда Кристина Пача рассказала, что «философия бренда Black Cherry импонирует женщинам разного возраста, потому что мы создаем стильную одежду, которая отражает все грани женской души. Но главное - это, конечно, женственные и удобные модели, в которых каждая чувствует себя элегантной и шикарной. Женщина Black Cherry - это не только романтика, нежность и хрупкость, но еще и сила духа, воля, желание действовать».
Одежда «Черной Вишни», а именно так переводится название бренда, включает в себя несколько направлений: спортивную линейку, повседневную одежду и вечерние наряды. Восхитительные аксессуары к каждому образу на модном показе предоставила ювелирная фирма Grenardi.
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