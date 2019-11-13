Смотрите, какую сногосшибательную вечеринку провел новый эстонский модный бренд Black Cherry

Создательница бренда Кристина Пача рассказала, что «философия бренда Black Cherry импонирует женщинам разного возраста, потому что мы создаем стильную одежду, которая отражает все грани женской души. Но главное - это, конечно, женственные и удобные модели, в которых каждая чувствует себя элегантной и шикарной. Женщина Black Cherry - это не только романтика, нежность и хрупкость, но еще и сила духа, воля, желание действовать».