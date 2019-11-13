Пять закусок, которые помогут дожить до обеда без страданий

Да, это звучит как название сложного гастрономического блюда, но все до глупости просто. Если ты хоть раз пробовал авокадо, ты знаешь, что эти фрукты, похожие по вкусу на овощи, способны насытить даже слона, причем небольшой порцией. Есть научное мнение, что плоды авокадо способны держать тебя в тонусе около пяти часов. Да, в них много жира, но они не так калорийны, как ты думаешь: у половины фрукта средних размеров примерно та же энергетическая ценность, что у целой горсти миндаля. Сальсу приготовить просто: для этого тебе нужно измельчить томаты, острый перец, чеснок и лук и смешать с кинзой. После этого овощной салат тушат на сковороде несколько минут.

3. Нежирный творожный сыр + корица

Да, корица! Это серьезная закуска, которая будет поддерживать сытость несколько часов. Особенно если ты намажешь этой смесью черный хлеб из муки грубого помола. В стакане творожного сыра содержится целых 28 граммов белка, что больше, чем в том же количестве греческого йогурта. Почему корица? А ты попробуй, как это вкусно!

4. Оливки

Это прекрасное гастрономическое решение, если до обеда тебе осталось около получаса, а есть хочется уже прямо сейчас. Их насыщенная текстура поможет обмануть организм и заставить его думать, что ты ешь полноценный обед. В пяти оливках содержится всего 20 калорий.

5. Темный шоколад

Если тебе хочется сладкого, даже и не думай хватать печенье и прочие вредные продукты, что обычно лежат на работе «к чаю». Темный шоколад — идеальное решение вопроса. Американские ученые говорят, что интенсивные вкусы помогают тебе почувствовать насыщение в короткие сроки, так что лучше съешь пару кусков шоколада, чем мешок печенья.